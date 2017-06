La politique d’aide internationale canadienne sera désormais féministe

Ottawa a dévoilé vendredi la nouvelle ligne directrice de ses programmes d’aide internationale. L’orientation sera résolument féministe. Autrement dit, les projets de développement canadiens devront renforcer le pouvoir des femmes et ce faisant, assurer l’égalité entre les sexes.

La ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau qui a annoncé la nouvelle ligne directrice, a également indiqué qu’Ottawa débloquera 150 millions $ au cours des cinq prochaines années pour soutenir les organismes qui promeuvent les droits des femmes et l’égalité entre les sexes dans les pays en développement.

La nouvelle politique « d’aide internationale féministe » a été élaborée après une consultation auprès de 15 000 personnes dans 65 pays, dont une majorité de Canadiens.Cette approche novatrice, selon Mme Bibeau, va permettre au Canada de devenir le chef de file en matière d’égalité des sexes dans la programmation de son aide internationale. Pour Ottawa, la promotion de l’égalité des sexes et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles représente le moyen le plus efficace pour réduire la pauvreté.

Renforcer le pouvoir des femmes, c’est rendre la société meilleure, selon Ottawa. © Nedjma Bouakra/France Culture

Et le Canada va s’assurer qu’au bas mot, 50% de son aide bilatérale soit dirigée vers les pays d’Afrique subsaharienne. Il pourra ainsi promouvoir la paix et répondre aux crises humanitaires qui touchent les populations les plus vulnérables.

Du point de vue du Canada, lorsque les droits des femmes sont respectés, que les femmes elles-mêmes sont respectées et qu’elles participent pleinement à la vie de leur collectivité, une société est forcément plus prospère, pacifique et sécuritaire C’est pour cette raison que l’égalité des sexes sera désormais ciblée et intégrée dans tous les programmes d’aide internationale du Canada.

Égalité des sexes et dignité humaine sont quelques uns des axes de la nouvelle politique d’aide internationale du Canada. © Courtoisie – Développement et paix

La nouvelle politique d’aide internationale féministe du Canada sera focalisée sur six champs d’action interconnectés :

Égalité entre les sexes et renforcement du pouvoir des femmes et des filles

Dignité humaine

Croissance au service de tous

Environnement et action pour le climat

Gouvernance inclusive

Paix et sécurité

