« Ne pas déranger, je conduis », la nouvelle option de votre iPhone

Apple a annoncé que ses iPhone aideront, via le nouvel iOS 11, les conducteurs à se concentrer sur la conduite en bloquant les alertes et les messages distrayants.

La mise à jour du système d’exploitation iOS 11, annoncée lors du dernier congrès dans la conférence mondiale des développeurs à San Jose, installe une nouvelle option « Ne pas déranger au moment de la conduite ». Une fois activée par l’utilisateur, l’option détecte automatiquement que ce dernier est en train de conduire et bloque ensuite la réception des alertes et messages (textos, messages des réseaux sociaux, etc.) tout en envoyant le message « Ne pas déranger! Je conduis actuellement ».

D’autres programmes comme Google Android Auto et Apple CarPlay bloquent l’envoi de SMS et l’utilisation des applications mobiles excepté celle de la géolocalisation et d’écoute de la musique.

Des questions demeurent quant à l’efficacité de ces applications : il est tributaire de la bonne volonté du conducteur et de sa conscience des dangers inhérents à la conduite en manipulant son téléphone mobile. Le désir irrépressible de répondre aux messages et alertes et cette « peur » de ne pas manquer une alerte semblent très fort chez plusieurs mobinautes, captivés par des applications mobiles de plus en plus addictives.

33% des Canadiens ont admis avoir texté pendant qu’ils sont derrière leur volant particulièrement lorsqu’ils s’arrêtent devant un feu rouge selon un sondage commandé par l’association canadienne des automobilistes (CAA) en 2016. Manipuler un téléphone au volant est considéré par la police de la « conduite distraite », la première cause des accidents mortels notamment sur les autoroutes.

Certains préconisent des mesures plus coercitives pour combattre ce fléau. Le coroner de Québec a recommandé d’augmenter à 9 points de démérite ( au lieu de 4 points et une amende de 120$). Une combinaison de solutions technologiques comme celle de l’iOS 11 et une réglementation dissuasive pourrait être plus efficace.

Zoubeir Jazi