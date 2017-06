Saskatchewan : diplôme honorifique pour une étoile du hockey féminin, Hayley Wickenheiser

La joueuse canadienne de hockey, Hayley Wickenheiser, a reçu un diplôme honorifique en droit de l’Université de la Saskatchewan.

Née dans la communauté de Shaunavon, en Saskatchewan dans les Prairies canadiennes, elle a joué pendant plus de 20 ans pour l’équipe nationale de hockey féminin.

L’athlète, multiple médaillée, a exhorté les étudiants à poursuivre leur parcours universitaire :

« Cela vous donnera la possibilité d’explorer le monde, d’ouvrir votre esprit et de rencontrer des gens extraordinaires de différentes cultures. »

Hayley Wickenheiser prononce un discours lors de sa remise de diplôme à l’Université de la Saskatchewan. © Radio-Canada

Wickenheiser, a gagné quatre médailles d’or olympiques et sept Championnats du monde de hockey féminin avec l’équipe canadienne.

En 2002 et en 2006, aux Jeux olymiques de Salt Lake et de Turin, Hayley Wickenheiser a été choisie joueuse par excellence et meilleure attaquante.

C’est en janvier dernier, à l’âge de 38 ans, qu’elle a pris sa retraite.

RCI avec Radio-Canada Saskatchewan et Équipe olympique canadienne(site web)

