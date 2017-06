Tam-Tam Canada, édition du dimanche 11 juin 2017

Aujourd’hui à Tam-Tam

Le Soudan du Sud, la Somalie, le nord du Nigeria et le Yémen ont en commun d’être secoués par des conflits internes et par de l’insécurité, ce qui a largement contribué aux graves carences alimentaires dans ces pays. La famine menace la vie de 20 millions de personnes, d‘où l’appel à l’action des communautés confessionnelles du Canada.

Des communautés chrétiennes, juives, musulmanes, sikhes, hindoues et bahá’íe viennent de lancer une campagne nationale contre la famine qui sévit au Yémen et dans quelques pays africains.

Citant des données de l’ONU, ces communautés affirment que, sur les 20 millions de personnes menacées par la famine dans les 4 pays, on dénombre 1,4 million d’enfants.

Guy Desaulniers est le Coordonnateur de l’action humanitaire à Développement et Paix-Caritas Canada, l’un des regroupements qui soutiennent l’appel interreligieux des communautés confessionnelles du Canada. Il donne quelques précisions sur cette initiative au micro de Didier Oti.

Mobilisation inter-religieuse au Canada pour faire face à la famine qui sévit en Afrique.

Le Musée canadien de la nature et l’Office national du film (ONF) vous offrent une expérience interactive avec de la vraie glace, dans la Galerie de l’Arctique Canada Goose du musée.

Intitulée « Au-delà des glaces », cette installation sera présentée dès l’ouverture de la nouvelle galerie permanente, le 21 juin 2017.

La Galerie de l’Arctique Canada Goose constitue la contribution du musée au 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Le concept derrière de cette collaboration tant scientifique que médiatique est de transporter les visiteurs au fin fond de l’Arctique dans un voyage en images, en sons et en glace de l’Arctique.

Le producteur de l’ONF Hughes Sweeney et le directeur du design et gestionnaire de la Galerie de l’Arctique du Musée canadien de la nature, Dan Boivin, nous en offrent un avant-goût et nous entraînent au-delà des glaces.

Au fin fond des glaces : un voyage en Arctique en images, en sons et en glace.

Au cours des dernières semaines, une délégation de parlementaires du Burkina Faso était en visite à Ottawa et à Québec.

Depuis que la situation sociale et politique s’est apaisée au Burkina, les désirs de transformations du pays en démocratie moderne s’intensifient, d’où ces visites pour notamment étudier d’autres formes démocratiques de gouvernance et de système légal.

J’ai rencontré le président de l’assemblée nationale burkinabé, son excellence Salifou Diallo dans nos studios ici à Radio Canada International.

Une délégation de parlementaires du Burkina Faso en visite au Canada.

Les Cadiens forment un groupe ethnique en Louisiane dont les ancêtres comprennent les Acadiens, qui ont été déportés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle en provenance de l’Acadie, soit aujourd’hui la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le sud du Nouveau-Brunswick au Canada.

1755, la déportation des Acadiens a été une période historique marquante de l’histoire acadienne. Elle fait elle-même partie d’une période plus large de l’histoire de l’Acadie appelée Grand Dérangement.

Qu’en est-il aujourd’hui?

Même si cette Franco-Louisianaise termine une thèse de doctorat à la Louisiana State University, Marguerite Perkins n’a pas l’intention de s’emmurer dans le monde académique.

Elle veut rester en Louisiane, aux États-Unis, pour participer au renouveau francophone des « Cadjins » et des « Cadjines », une des façons acceptées de nommer ce peuple d’origine acadienne.

Maryse Jobin s’entretient avec Marguerite Perkins, originaire de Lafayette. Elle participe, cette semaine, à la 5e édition de l’Université d’été du Centre de la francophonie des Amériques, qui se tient au Saguenay.

Le combat de Marguerite Perkins pour une Francophonie vivante et vibrante en Louisiane.