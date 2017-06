Cancers, Alzheimer et Parkinson détectés des années plus tôt grâce à l’odorat

Les preuves scientifiques s’additionnent : l’odorat, humain, canin ou artificiel pourrait être largement mis à contribution dans le combat et la détection de plusieurs maladies.

Le cancer du sein notamment aurait une odeur selon les recherches récentes effectuées par l’Institut Curie, en France et ayant testé les prouesses de Thor et Nykios, deux bergers allemands. Les deux chiens ont été capables de détecter le cancer du sein dans 100 % des cas qui leur avaient été soumis.

L’équipe de l’Institut Curie s’est inspirée en fait de tests similaires effectués avec des chiens — qui ont un nez 1000 fois plus développé que celui de l’humain — sur d’autres cancers, comme celui de la prostate ou du poumon.

Mais lez nez humains et même artificiels mis au point notamment au Canada pourraient aussi être mis a contributions et détecter les racines de maladie parfois 10 ans avant qu’elle ne se manifeste cliniquement comme dans le cas de l’Alzeimer et du Parkinson.

Notre nez a plus de flair qu’on ne le soupçonnait

Une étude américaine publiée récemment par l’Université Rockefeller à New York montre que la capacité humaine à faire la distinction entre les variations d’odeurs est 10 000 fois beaucoup plus étendue que ce qui était généralement soupçonné.

L’odorat humain surpasse de loin en finesse nos autres sens et serait ainsi en mesure de différencier mille milliards de stimuli olfactifs soit au moins 1.000 milliards d’odeurs différentes.

Ainsi l’oeil en comparaison peut avec trois récepteurs de la lumière voir jusqu’à 10 millions de couleurs et notre oreille distinguer 340.000 sons.

Notre nez a du flair. © iStock

RCI avec la contribution de Yanick Villedieu, Franco Nuovo, Sophie-Andrée Blondin, Louise Beaudoin, Johane Despins, Claude Bernatchez et France Désourdy de Radio-Canada

En complément

L’explication derrière l’odeur enivrante des livres – Radio-Canada

Des chiens renifleurs de cancer efficaces à 100 % – Radio-Canada

Détection par l’haleine – Radio-Canada