Les Canadiens insouciants quant à la qualité et la disponibilité de l’eau : rapport

C’est peut-être en raison de l’accès facile à l’eau douce au Canada que sa population est peu soucieuse de l’eau quand on lui demande combien cette ressource est vitale à leur vie de tous les jours. En effet, selon une enquête réalisée par FluksAqua, une plateforme mondiale d’échange en ligne conçue par et pour des experts de l’eau, une majorité écrasante de 93,6% des Canadiens pense que l’argent des contribuables devrait servir à répondre à des besoins autres que l’eau. Ce forum de partage international sur l’eau conclut que le manque de sensibilisation sur les services d’eau et sur l’eau en soi, vient hanter les Canadiens en 2017.

« La plupart des Canadiens sont habitués à avoir accès à l’eau en tout temps. Ils ont donc tendance à tenir l’eau propre pour acquise et ne valorisent pas toujours le travail de ceux qui travaillent pour la rendre accessible», explique le Dr Hubert Colas, président de FluksAqua pour les Amériques. « Nos travailleurs des services publics de l’eau travaillent dur pour que les collectivités fonctionnent. Ensemble, ils constituent l’une de nos industries les plus importantes. »

Faits saillants du sondage Les Canadiens ne voient pas de valeur dans l’eau : 93,6% des Canadiens pensent que les impôts devraient être utilisés à d’autres fins que l’eau et son accès

Lors de la préparation aux catastrophes naturelles, 37,7% des Canadiens ramasseraient de la nourriture, de moyens de communication, de l’argent, des batteries ou de sources d’éclairage avant de l’eau

Seulement 15,7% des Canadiens croient que l’eau est sous-évaluée

À peine 5,6% des Canadiens interrogés ont vérifié la pression de l’eau lors de la première visite à leur maison Les Canadiens pensent que l’eau fait assez bien: Bien que la majorité des réponses au sondage indiquent un manque d’intérêt pour l’eau, les Canadiens ne voient pas l’industrie de l’eau comme étant sous-évaluée. 84,3% des répondants ont affirmé que les industries: comme l’éducation (29,5%) et les transports en commun (16,1%) sont plus sous-évalués que l’exploitation de l’eau et la gestion des eaux usées Les Canadiens ne convoitent pas les emplois dans l’industrie de l’eau : 6,6% des Canadiens a rêvé d’être un opérateur de l’eau dans sa jeunesse (20,4% voulait être enseignant, 16,4% astronaute, 16,4% policier et 12,6% médecin)

L’état de l’eau au Canada

Malgré la vision plutôt optimiste ou encore insouciante des Canadiens concernant l’eau, la réalité est toute autre. Il y a en effet au pays, de l’eau en abondance; ses rivières et ses lacs sont extraordinaires et nombreux et ils représentent certainement un symbole canadien. Toutefois, en raison des pressions exercées par les humains à des fins d’aménagement, nombre de ces lacs et cours d’eau se détériorent. Des déchets humains et animaux ainsi que des substances chimiques dans l’environnement ont été rejetés dans ces eaux à une grande vitesse. Certains des plus grands lacs et cours d’eau les plus importants, tels que les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, ont de la difficulté à s’épurer et à maintenir la vie des populations qui les habitent.

Source : Environnement et Changement climatique Canada

Quelques faits sur la qualité de l’eau au Canada

Une bonne qualité d’eau n’est pas facile d’obtenir, car même l’eau des rivières et des lacs la plus propre n’est pas complètement pure. Selon le Ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, n‘importe quelle eau (même l’eau distillée) contient de nombreuses substances que l’on retrouve partout dans la nature, surtout des bicarbonates, des sulfates, du sodium, des chlorures, du calcium, du magnésium et du potassium.

La poussière, les gaz volcaniques et les gaz naturellement présents dans l’atmosphère comme le dioxyde de carbone, l’oxygène et l’azote se dissolvent ou restent pris dans les gouttes de pluie. Quand l’air contient d’autres substances comme du dioxyde de soufre, des produits chimiques toxiques ou du plomb, ces substances s’ajoutent à la pluie qui tombe sur le sol.

Qu’est ce que le Canadien moyen peut faire pour améliorer la qualité de l’eau?

Vous pouvez commencer par prendre les mesures suivantes :

Évitez d’utiliser des produits dangereux à la maison : vérifiez la présence d’avertissement sur l’étiquette. Les symboles utilisés sur les produits chimiques dangereux à usage domestique sont les suivants :

Ne jetez pas vos déchets toxiques dans le réseau d’égouts Jetez la soie dentaire, les cheveux, les couches jetables, les applicateurs en plastique de tampons et les autres choses du même genre dans la corbeille à papier, et non dans les cabinets, car cela peut créer de nombreux problèmes à la station d’épuration des eaux d’égout. Utilisez toujours complètement (ou donnez-les à d’autres personnes pour qu’elles s’en servent) les produits de nettoyage pour le four, les cabinets et le tuyau d’égout de l’évier, les produits de nettoyage pour les tapis et l’ameublement ainsi que les polis à meuble, l’eau de javel, les décapants à rouille et les solvants, la peinture et la colle ainsi que la plupart des autres produits acides ou alcalins. Mettez de côté les restes de nourriture (sauf les produits laitiers et viandes) et utilisez-les pour faire du compost; ne les jetez pas dans l’égout.



N’utilisez pas de pesticides ni d’autres matières dangereuses dans votre jardin ou votre cour Arrachez les mauvaises herbes à la main. Coupez les feuilles infestées et débarrassez-vous-en. Enlevez les insectes à l’aide d’un savon insecticide ou d’un tuyau d’arrosage. Employez la méthode de compagnonnage des plantes Posez des pièges à fourmis et à coquerelles au lieu de vous servir d’aérosols chimiques. Utilisez un insecticide naturel comme de la terre d’infusoires, que vous pouvez vous procurer dans les centres-jardins. Fertilisez avec des substances naturelles comme de la poudre d’os ou de la tourbe.



Des filtres installés dans le lac Mégantic au Québec, Canada après le déraillement d'un train transportant du pétrole, été 2013. (© Ian Willms/Getty Images)

Radio Canada International avec FluksAqua et Environnement et Changement climatique Canada