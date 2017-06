Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Canada

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada, dimanche, et Valtteri Bottas a pris le deuxième rang pour compléter le premier doublé Mercedes cette saison.

Hamilton est du même coup devenu le premier pilote depuis Michael Schumacher, de 2002 à 2004, à l’emporter trois années de suite au Grand Prix du Canada. Il s’est ainsi approché à une seule victoire du célèbre pilote allemand pour le plus grand nombre en carrière à Montréal, avec sept.

Hamilton, triple champion du monde, est aussi le pilote actif qui compte le plus de victoires en carrière à Montréal, avec six (2007, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017). Celle-ci marquait aussi le 10e anniversaire de sa première victoire en F1, ici même à Montréal.

Le Britannique a également signé sa troisième victoire cette saison, après celles acquises aux Grands Prix de Chine et d’Espagne. Il a devancé au fil d’arrivée Bottas par 19,783 secondes, et le pilote Red Bull Daniel Ricciardo par 35,297.

Au classement général, l’Allemand Sebastian Vettel Vettel mène toujours avec une récolte de 141 points, soit 12 de plus que Hamilton. De son côté, Bottas a conservé sa troisième place à 93, devant Raikkonen, à 67.

Classement général du Grand Prix du Canada, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) les 305,000 km en 1h33:05.153 (moyenne: 196,767 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 19.783

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) à 35.297

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 35.907

5. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) à 40.476

6. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) à 40.716

7. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) à 58.632

8. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1:00.374

9. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) à 1 tour

10. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

11. Jolyon Palmer (GBR/Renault) à 1 tour

12. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

13. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 1 tour

14. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) à 1 tour

15. Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) à 2 tours

16. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) à 4 tours

Le Canadien Lance Stroll arrive en neuvième place

Le pilote Williams a terminé en neuvième position, dimanche au Grand Prix du Canada, et a obtenu deux points au championnat des pilotes.

« Ce sont mes premiers points! C’est spécial, a affirmé le jeune pilote âgé de 18 ans. Ce sera tout le temps dans mes souvenirs. »

En six courses avant l’arrêt au circuit Gilles-Villeneuve, Stroll avait rallié l’arrivée d’une épreuve seulement deux fois et son meilleur résultat était une 11e place au Grand Prix de Russie.

Les mauvaises langues courront-elles encore?

À la recherche d’un nouveau pilote local à encourager depuis le départ de Jacques Villeneuve en 2006, les Québécois mordus de F1 ont suivi attentivement les faits et gestes de Stroll depuis le début de la saison.

Le résultat de dimanche vient peut-être légitimiser la place de Stroll en F1, en plus de rabrouer ceux qui prétendent qu’il a obtenu un volant simplement grâce à l’appui financier de son père, le milliardaire Lawrence Stroll.

«Je m’en fous de ce que ces gens-là pensent, a affirmé Lance Stroll. Je suis content pour moi et l’équipe. Le reste, c’est du bruit. Ça ne me dérange pas. Les gens qui ne m’aiment pas vont toujours trouver des excuses.»

Dans les gradins, l’appui était total envers Stroll. On pouvait entendre les spectateurs installés devant la ligne d’arrivée crier chaque fois que Stroll venait de réussir un dépassement à la fin de la longue ligne droite avant la chicane du mur du Québec.

«Je veux aller remercier les partisans, a dit Stroll, qui prévoyait aussi de faire la fête avec sa famille et ses amis. C’était spécial de voir tous les drapeaux canadiens. Ça me touche beaucoup.»

Stroll devra tout recommencer dans deux semaines, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais le temps d’un soir, il peut fêter. La glace est brisée. © Thomas Suer

