Hausse des crimes haineux au Canada

Les crimes haineux perpétrés au Canada ont augmenté de 5% en 2015, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Les Noirs, les communautés musulmanes, arabes et ouest-asiatiques ont été les plus touchés par ces crimes.

En 2015, les policiers avaient déclaré un total de 1362 crimes motivés par la haine d’un groupe identifiable, soit 67 de plus qu’en 2014, selon un rapport de l’agence fédérale rendu public mardi.

De ce nombre, 48% avaient pour cible une certaine race ou origine ethnique. Les communautés noires ont été les plus durement touchées, subissant 17% nombre total de crimes haineux au pays.

Les musulmans, de plus en plus visés

La haine d’une religion a motivé 35% de l’ensemble des crimes haineux. Les autorités ont enregistré 469 infractions au Code criminel du Canada de ce type en 2015. Celles perpétrées contre les musulmans se chiffraient à 159 incidents, soit une hausse de 61% par rapport à l’année précédente.

La population juive est néanmoins demeurée la communauté religieuse plus durement touchée, alors que 13% de l’ensemble des crimes haineux l’ont frappée, contre 12% du côté des musulmans. Or, seuls 10% des Canadiens pratiquent une religion autre que le christianisme. Selon Statistique Canada, cette proportion devrait d’ailleurs pratiquement doubler d’ici une vingtaine d’années.

Des heurts ont lieu à Montréal le 4 mars entre partisans et adversaires de la motion fédérale contre l’islamophobie au Canada. © Graham Hughes / Presse canadienne

La communauté LGBT visée également

Bien que leur nombre eut fléchi, représentant 11% de l’ensemble des crimes haineux en 2015, les délits ciblant une orientation sexuelle étaient plus susceptibles d’être à caractère violent, c’est-à-dire dans près de 6 cas sur 10. Ces crimes étaient d’ailleurs plus souvent commis par une connaissance ou un proche de la victime, soit près d’une fois sur deux.

À titre de comparaison, les crimes motivés par la haine d’une religion, eux, n’étaient violents que dans 24% des cas.

Les infractions violentes peuvent se traduire par des menaces et des voies de fait, tandis que les autres prennent la forme de vandalisme ou d’encouragement au génocide par exemple.

Les crimes haineux sont surtout un phénomène courant dans les grandes villes canadiennes. © Dominique Panebianco

Une hausse quasi généralisée

À l’exception de deux provinces, une progression du nombre de crimes haineux a été observée à travers le pays. L’Alberta a connu une hausse particulièrement prononcée, avec 54 cas de plus qu’en 2014, de même qu’une détérioration globale de ses statistiques sur la criminalité. Près de la moitié des crimes haineux perpétrés au Canada sont survenus en Ontario, qui en a toutefois enregistré une légère baisse.

Les trois régions métropolitaines les plus peuplées Toronto, Montréal et Vancouver ont été le théâtre de 43% des crimes haineux déclarés par la police. Les agents de Montréal avaient d’ailleurs fait état de 39 incidents de plus que l’année précédente, dont 20 crimes contre les musulmans.

« Le nombre de crimes haineux figurant dans la présente diffusion constitue probablement une sous-estimation du véritable nombre de crimes motivés par la haine au Canada, puisque ce ne sont pas tous les crimes qui sont signalés à la police », a précisé Statistique Canada.

(Avec La Presse Canadienne)

