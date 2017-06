L’ajout de classes de maternelle 4 ans en milieu défavorisé accueilli favorablement

La décision du gouvernement du Québec de créer jusqu’à 100 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé dès la rentrée 2017 semble être accueillie favorablement par les artisans de l’éducation. La centaine de nouvelles classes fait partie des 188 annoncées par le gouvernement du Québec.

Pour l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES), l’ajout de nouvelles salles de classe va dans le sens des « demandes répétées en faveur de l’ouverture dans les meilleurs délais de classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé ». Mme Hélène Bourdages, présidente de l’AMDES explique.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx,estime que la maternelle 4 ans offre les mêmes chances de réussite aux enfants. © Radio-Canada

Le choix du Québec de se doter d’un programme de maternelle 4 ans s’appuie notamment sur le constat que les enfants issus de milieux défavorisés ne fréquentent pas suffisamment les centres de la petite enfance. On estime qu’ils ne représentent que 27 % des effectifs des CPE et qu’ils sont plus enclins à entrer à la maternelle 5 ans avec des vulnérabilités sur le plan développemental. L’objectif du programme est d’offrir à ces enfants un nouveau service qui s’ajoute à ceux qui existent déjà.

Le ministre de l’Éducation du Québec Sébastien Proulx, voit d’un bon œil l’expansion de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé. Celle-ci complète les services de garde éducatifs à l’enfance. Ce qui, selon M. Proulx, permet à un plus grand nombre d’enfants de recevoir des services éducatifs. Le ministre estime par ailleurs que tous les enfants devraient avoir les mêmes chances de réussite pour relever les défis qui se présenteront à eux au cours de leur cheminement scolaire.

