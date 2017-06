Colombie-Britannique : premier fossile d’un crâne de dinosaure déniché près de Tumbler Ridge

Rick Lambert était en vacances avec sa conjointe, lorsqu’il a découvert un crâne de dinosaure, lors d’une randonnée dans le nord-est de cette province.

Le chiropracticien, qui faisait du camping dans une région riche en fossiles, a remarqué une chose très particulière dans une roche :

« Je suis toujours à la recherche de ce genre de choses. Je trouve cela amusant de me promener et de garder un œil là-dessus…Dès que je me suis approché, j’ai pu voir qu’il y avait des dents, environ une douzaine, et ce qui semblait être des fragments d’os dans la structure du fossile. » Rick Lambert.