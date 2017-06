Le niveau de littératie financière des jeunes Canadiens est l’un des plus élevés du monde

Les jeunes Canadiens comptent parmi les élèves les plus performants en matière de littératie financière, selon un rapport mondial publié par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les résultats du sondage du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE, mené dans le but de mesurer les compétences des adolescents de 15 ans, ont été rendus publics aujourd’hui.

L’enquête mettait l’accent sur les connaissances et les compétences acquises, en majeure partie, dans les écoles. Toutefois, les résultats indiquent également les facteurs parascolaires qui contribuent à rehausser la littératie financière. Les élèves qui ont acquis de l’expérience en gestion de leurs propres finances, notamment ceux qui ont de petits boulots ou qui possèdent leur propre compte de banque, ont montré des connaissances plus solides que les autres.

« Je suis très contente des résultats du PISA au Canada. Ils montrent l’importance pour nos jeunes de se familiariser avec les questions d’argent à la maison, à l’école et par des actions concrètes, comme gagner un salaire ou avoir un compte bancaire. Ces facteurs constituent le fondement nécessaire à nos jeunes pour devenir des adultes responsables sur le plan financier » – Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière, Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)

Les jeunes qui ont de petits boulots ou qui possèdent leur propre compte de banque, ont un plus haut niveau de littératie financière © Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)

Les élèves canadiens ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne de l’OCDE dans les tâches exigeant des niveaux supérieurs de littératie financière. Par comparaison avec la moyenne de 78 % de l’OCDE, 87 % des élèves canadiens ont effectué des tâches nécessitant un niveau de littératie financière minimal, lequel est nécessaire pour participer à part entière à la société moderne. Dans l’ensemble, le Canada s’est classé au deuxième rang (à égalité avec la Belgique) parmi les 15 pays et économies qui participaient à l’évaluation du PISA.

Résultats du sondage sur la littératie financière des jeunes du monde, par pays (en anglais seulement)

Les résultats du sondage PISA indiquent aussi que, si les jeunes parlent d’argent avec leurs parents, ils possèdent une littératie financière plus vaste. Les élèves canadiens qui le font une ou deux fois par semaine ont obtenu les meilleurs résultats. Il semblerait que l’encouragement des discussions entre les parents et leurs enfants représente un élément important des efforts de l’ACFC en matière de littératie financière.

Résultats en bref : Les élèves canadiens âgés de 15 ans ont obtenu une note moyenne de 533 en littératie financière, 44 points de plus que la moyenne de l’OCDE.

En moyenne, les élèves qui avaient un compte en banque ont obtenu un score de littératie financière supérieur à celui des autres élèves. Selon le PISA, 78 % des élèves canadiens âgés de 15 ans avaient des comptes en banque, ce qui représente un pourcentage beaucoup plus élevé que la moyenne de l’OCDE, à 56 %.

Quatre élèves canadiens sur cinq ont dit que s’ils n’avaient pas suffisamment d’argent pour acheter quelque chose, ils préféraient économiser pour l’acheter ou ne pas l’acheter.

En octobre 2016, sur le plan de la littératie financière globale, le Canada se classait au troisième rang (à égalité avec la Norvège) à l’échelle internationale, tel qu’il est indiqué dans l’Enquête internationale de l’OCDE et du RIEF sur la littératie financière des adultes.

Sept provinces canadiennes ont participé à l’évaluation de la littératie financière du PISA en 2015 : la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada participera de nouveau à ce programme en 2018.

L’ACFC a financé l’évaluation de la littératie financière, que le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC] a administrée dans les écoles des sept provinces qui ont choisi de participer.

Radio Canada International avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).