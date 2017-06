Le premier ministre canadien est plutôt populaire auprès des Américains

Un nouveau sondage révèle que le dirigeant canadien Justin Trudeau est plutôt bien perçu des Américains, du moins au sein de la moitié de la population américaine qui sait véritablement qui il est.

Un sondage de la firme Public Policy Polling révèle que 31 % des Américains ont une opinion favorable du premier ministre canadien, et 20 % une opinion défavorable. M. Trudeau, élu il y a plus d’un an et demi, demeure cependant inconnu de 49 % des personnes sondées le week-end dernier.

Les perceptions du dirigeant canadien ont aussi tendance à être influencées par les allégeances politiques des répondants. Ainsi, 43 % des Américains qui se disent démocrates ont une bonne opinion du premier ministre canadien, et seulement 15 % ont une opinion contraire. Chez les partisans républicains, toutefois, à peine 12 % des personnes sondées ont une opinion positive et 28 % ont une opinion négative.

Justin Trudeau et Donald Trump, lors du sommet du G7 en Italie, le 27 mai dernier.SEAN KILPATRICK, ARCHIVES PC

Se comparer, c’est se désoler un peu

La cote de popularité de Justin Trudeau est inférieure de cinq points de pourcentage à celle d’Angela Merkel, qui est cependant un peu plus connue des répondants à 61 %. La chancelière allemande décroche ainsi 36 % d’opinions favorables contre 25 % défavorables.

La première ministre britannique, Theresa May, est pour sa part aussi connue que M. Trudeau des répondants américains, mais les opinions à son sujet sont plus partagées : 27 % se disent favorables à la leader conservatrice contre 21 %.

Au Canada, Justin Trudeau demeure populaire

Bien que sa cote de popularité s’effrite, le premier ministre peut toujours compter sur l’appui de plus de la moitié des Canadiens, selon un sondage Ipsos–Global News publié il y a quelques semaines. Selon cet autre coup de sonde, 54 % de la population canadienne continue à soutenir ses politiques, soit une baisse de 7 % depuis le début de l’année.

Au sein des Québécois, son taux d’approbation grimpait à 59 %, à égalité avec celui des Ontariens. À l’opposé du spectre, les Albertains appuient le gouvernement Trudeau dans une proportion de seulement 35 %.

Des jeunes prennent un egoportrait avec Justin Trudeau.Photo Credit: Radio-Canada/Daniel Thibeault

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

En complément

Égoportrait de Justin Trudeau avec un Québécois soupçonné de terrorisme – RCI

Justin Trudeau: l’un des hommes les mieux vêtus selon Vanity Fair – RCI

Une autre photo dénudée du premier ministre canadien Justin Trudeau – RCI