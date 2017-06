Les Filles du Roy : femmes courageuses à l’origine de la fondation de Montréal

Immigrantes d’une autre époque, les Filles du Roy sont arrivées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. Ces jeunes femmes, en majorité pauvres et orphelines, ont su braver la mer et l’hiver pour faire de cette terre leur maison. Elles sont à l’origine des centaines de nouvelles familles d’ici.

Parmi les quelque 800 Filles du Roy qui sont arrivées à ce Nouveau Monde, 71 sont venues s’installer à Montréal; leur contribution au peuplement et au défrichage de la jeune colonie est indéniable. Tellement, qu’un tout nouveau livre a été publié récemment en leur honneur. « Les filles du Roy, pionnières de Montréal » est un ouvrage collectif fait avec soin par 19 auteurs qui ayant fait un important travail de recherche, historique et généalogique, font découvrir le passé et la contribution de chacune de ces femmes à la vie de cette ville qui célébré en 2017, le 375e anniversaire de sa fondation.

Mais, qui sont ces Filles du Roy et pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Michelle Desfonds qui a agi comme l’une des coordonnatrices du projet de livre était de passage dans les studios de RCI, où elle a répondu à ces deux questions et a partagé beaucoup d’autres détails concernant ces femmes courageuses. Écoutez l’entrevue où Mme Desfonds et Paloma Martínez les nomment une à une :

Pour bien voir les images, agrandissez la fenêtre avec l’outil en haut à droite des photos :