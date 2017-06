Dessinons les élections : les bandes dessinées comme source d’information

Les bédéistes qui publient leurs œuvres dans des journaux portent souvent un regard satirique et incisif sur l’actualité. Mais quand des étudiants (habiles dessinateurs, aussi) et des professeurs universitaires s’associent pour concevoir et dessiner l’actualité, la BD prend un tout autre sens.

Écoutez l’entrevue avec Anne-Laure Mahé, coordonnatrice du projet Dessinons les Élections, un blogue en BD sur l’élection présidentielle française de 2017, et Emanuelle Dufour, l’une des étudiantes-bédéistes qui a participé à l’aventure. Elles expliquent de quelle manière la bande dessinée peut devenir un élément déclencheur d’une réflexion approfondie et pourquoi les dessins peuvent aussi être des outils redoutables de populariser des connaissances.

Dessinons les élections est né au Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM) de l’Université de Montréal en collaboration avec le Centre de recherches en politiques (CEVIPOF) de Science Po Paris. Chaque semaine, entre le 2 février et le 13 mai) un(e) chercheur(e) et un(e) bédéiste ont travaillé ensemble à analyser les événements de la campagne électorale française pour ensuite la dessiner, simplement.