Feu vert du fédéral pour créer à Montréal le 3e réseau de trains automatisés du monde en longueur

Le controversé projet de réseau électrique métropolitain (REM) vient de recevoir un appui financier déterminant. Le gouvernement fédéral annonce qu’il consacrera 1,283 milliard de dollars à sa construction. Le REM avait été proposé le printemps de l’an dernier par la Caisse de dépôt et placement du Québec et avait reçu le feu vert officiel, il y a quelques mois, du gouvernement québécois.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, annonce l’investissement fédéral dans le REM. © Radio-Canada – RCI

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait l’annonce de l’investissement jeudi, à Montréal, en compagnie du premier ministre du Québec Philippe Couillard, du maire de Montréal Denis Coderre et du dirigeant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Michael Sabia.

Ce projet de transport collectif de presque 6 milliards de dollars pourrait voir le jour d’ici 2021.

Il repose sur le concept d’un métro léger entièrement automatique sans conducteur à mi-chemin entre le métro et les trains de banlieue.

La cadence des passages serait moins élevée que celle du métro, mais considérablement plus élevée que celle des trains. Avec ses 67 kilomètres, le REM deviendrait le troisième réseau totalement automatisé du monde pour la longueur après le métro de Dubaï et le SkyTrain de Vancouver.

Met-on la charrue avant les boeufs?

Image du projet de Réseau électrique métropolitain (REM) Photo : Caisse de dépôt et placement du Québec

Un nombre considérable d’intervenants non gouvernementaux et de spécialistes des transports affirme que l’on a jeté les rails d’un projet qui risque de ne jamais remplir la promesse de désengorger les routes ou de réduire le temps de déplacement des Montréalais.

Ces critiques affirment qu’une part importante du plus grand investissement dans le transport en commun depuis 30 ans dans la région de Montréal va servir à remplacer un service sur rail électrifié, qui existe déjà en partie, qui fonctionne bien, qu’il serait facile d’améliorer et pour beaucoup moins cher que ce que propose la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le REM : 27 stations sur 67 km

Les stations relieront la Rive-Sud à la Rive-Nord, en passant par l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Le REM ( trajet en vert pointillé sur la carte ) reliera à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île (Sainte-Anne-de-Bellevue), la Rive-Nord (Deux-Montagnes) et l’aéroport. Photo : CDPQ INFRA

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Annie Desrochers, Michel C. Auger, Sébastien Bovet, Philippe-Vincent Foisy et Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada.

