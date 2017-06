Frédéric Lefebvre et Roland Lescure s’affrontent au deuxième tour des législatives françaises

Samedi, les ressortissants français de l’Amérique du Nord, incluant ceux qui vivent au Canada, sont appelés à voter pour choisir leur représentant à l’Assemblée nationale en France.

Roland Lescure, candidat du parti d’Emmanuel Macron, a cumulé le plus grand nombre de votes lors du premier tour des élections législatives.

M. Lescure est l’ancien numéro 2 de la Caisse de dépôt et placement du Québec. S’il est élu, il veut bonifier l’éducation du français à l’étranger et numériser les services administratifs.

« Il est temps de renouveler les pratiques des hommes et des femmes politiques qui sont à l’Assemblée nationale et moi je compte incarner ce renouvellement. J’ai 25 ans d’expérience dans les secteurs public et privé. » Roland Lescure, candidat La République en marche