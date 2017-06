Les touristes canadiens côtoient de plus en plus d’Américains à Cuba

La normalisation des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis amorcée en 2014 sous la présidence d’Obama entraîne un bond des touristes américains dans ce petit pays des Caraïbes qui était depuis des années la chasse gardée des visiteurs canadiens.

Près de 300 000 Américains se sont rendus à Cuba au cours des cinq premiers mois de l’année 2017, soit un bond de 145% sur un an, a annoncé mercredi le portail officiel d’informations Cubadebate. En 2016 Cuba avait accueilli 284 937 visiteurs des États-Unis, 74% de plus qu’en 2015.

Les Américains ne peuvent toujours pas se rendre individuellement sur l’île communiste pour des motifs strictement touristiques, mais l’administration Obama avait assoupli les restrictions pour les voyages dits à but éducatifs, culturels, sportifs ou religieux.

Donald Trump devrait annoncer vendredi des ajustements au rapprochement historique avec Cuba initié par son prédécesseur démocrate Barack Obama, notamment dans le secteur du tourisme.

Selon Statistique Canada, Cuba était en 2010 la troisième destination étrangère des Canadiens avec un million de visites, derrière les États-Unis (20 millions) et le Mexique (1,3 million). © AFP / ADALBERTO ROQUE

Les Cubains, 2es touristes dans leur pays derrière les Canadiens

Les Cubains, émigrés et résidents, constituent le deuxième groupe de touristes dans leur propre pays derrière les Canadiens qui représentent presque la moitié du total des touristes étrangers.

Derrière le Canada (945 000 touristes) viennent directement les Cubains, avec environ un demi-million de personnes selon des données de 2010 du tourisme à Cuba. Au total, 2,5 millions de personnes ont visité la plus grande île des Caraïbes en 2010.

Après les Canadiens et les Cubains, les plus nombreux visiteurs étrangers en 2010 étaient les Européens: Britanniques (174 000), Italiens (112 000), Espagnols (104 000), Allemands (93 000) et Français (80 000).

