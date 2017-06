Nouveau rapport de l’UNICEF : des taux alarmants de mauvaise santé et de violence chez les enfants au Canada

L’Agence de Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a rendu public, jeudi, un rapport qualifiant d’alarmante la performance du Canada en ce qui concerne certains aspects relatifs à ses enfants. Intitulé Bilan Innocenti 14 : Construire l’avenir, le document classe le Canada au 25e rang sur 41 pays riches quant au bien-être des enfants, puisque seulement sept des indicateurs d’évaluation de l’UNICEF se sont améliorés au fil du temps au pays, tandis que plusieurs autres ont empiré.

Lorsque l’agence onusienne compare les pays à partir de ses 21 indicateurs de progrès pour atteindre les Objectifs de développement durable pour les enfants et les jeunes, le Canada se retrouve au milieu du classement, une position qu’il occupe depuis plus d’une décennie.

« J’ai parlé à plusieurs Canadiens et Canadiennes, partout au pays, qui croient que notre pays est un excellent endroit où grandir pour nos enfants. Il est temps de regarder la réalité en face : trop de nos enfants sont en mauvaise santé, ne sont pas en sécurité et vivent des inégalités. Ce rapport nous montre où nous nous classons par rapport aux autres pays riches, et ce que nous pouvons faire pour nous hisser au sommet de ce classement et bâtir le Canada que tous nos enfants méritent », affirme le président et chef de la direction d’UNICEF Canada, David Morley.