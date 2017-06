Prostitution et Grand Prix : les policiers de Montréal ont fait un « grand-ménage »

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) révèle qu’il a arrêté 21 personnes pendant son intervention spéciale qui s’est étalée sur deux semaines à l’occasion du Grand Prix du Canada.

Ces arrestations ne sont pas toutes spécifiquement liées au Grand Prix de formule 1 de la fin de semaine dernière, car avant même le début de la course, le corps policier disait déjà avoir arrêté 14 personnes qui auraient tenté de solliciter les services sexuels de mineurs.

Parmi les 21 arrestations au total, 17 sont liées à la sollicitation de services sexuels auprès de mineurs, alors que les autres concernent la traite de personnes ou le proxénétisme. L’année dernière, la police rapportait seulement 10 arrestations pendant la semaine du Grand Prix.

Une intervention concertée des autorités policières et douanières

La police dit avoir aussi visité des bars de danseurs et de danseuses, où 86 personnes ont été interpellées, sans qu’elles soient arrêtées, puisqu’aucun mineur n’a été trouvé.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est aussi intervenue pour faire de la sensibilisation auprès des nombreux voyageurs qui convergeaient vers Montréal pour le week-end.

Les services des douanes et de la protection frontalière des États-Unis ont ainsi contrôlé 3500 véhicules, 5 trains, 12 autobus et 65 avions privés. Deux jeunes filles, qui étaient accompagnées d’un homme, se sont d’ailleurs vu refuser l’entrée parce que les agents les soupçonnaient de vouloir travailler dans l’industrie du sexe.

Affiche contre l’exploitation sexuelle dans le cadre du Grand Prix du Canada de formule 1 Photo : Radio-Canada

Hausse de la prostitution lors du Grand Prix? Deux visions qui s’affrontent

Les statistiques locales montrant un lien entre le Grand Prix et une augmentation des services sexuels commerciaux sont en vérité difficiles à trouver. Une grande partie du problème peut être attribuée à la nature secrète du travail.

Des groupes de défense des droits des femmes s’appuient sur des témoignages confidentiels de femmes au sein de l’industrie. Mais plusieurs personnes du milieu affirment qu’il n’y a jamais eu de lien prouvé.

« Je fais plus d’argent au Festival de jazz de Montréal (fin juin) avec les musiciens, les techniciens et les journalistes. Pourquoi? Parce qu’ils sont à Montréal pour une plus longue période éloignés de leurs épouses ou de leurs enfants ou de leurs amis. C’est à ce moment-là que je vois une augmentation », a dit une travailleuse au quotidien anglophone The Gazette l’an dernier.

Plusieurs travailleurs contestent ces discours officiels et craignent en fait une surveillance policière accrue de leurs activités et une plus grande répression.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

