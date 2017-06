Charte canadienne et droits linguistiques: pour en finir avec les mythes. Un essai du politologue Frédéric Bérard

« Quand on analyse certaines décisions juridiques au Canada. Je suis d’avis que, s’il y a une langue qui a été encouragée par la Cour suprême et la Charte canadienne, c’est en fait la langue française, tant au Québec qu’à l’extérieur. » Me Frédéric Bérard

Quels sont les impacts réels de la Charte canadienne en matière de droits linguistiques ? Son adoption a-t-elle réellement participé au recul du fait français au Québec et amoindri la portée de la loi 101 ? C’est ce que croient de très nombreux Québécois et, depuis les années 1970.

Mais qu’en est-il vraiment ? En analysant minutieusement les lois, les règlements et les décisions de la Cour suprême et autres déclarations de politiciens, Frédéric Bérard déconstruit patiemment le mythe créé et entretenu par la doctrine québécoise du nationalisme « méthodologique » en matière de droits linguistiques.

Il révèle non seulement que les seuls « gagnants » des débats juridiques relatifs à ces droits, depuis 1982, sont les francophones hors Québec, mais il met aussi en lumière les limites du droit à protéger ou à promouvoir une culture, quelle qu’elle soit.

« Les droits linguistiques sont éminemment politiques et souvent récupérés par la partisannerie. Je me méfiais du résultat en ce sens que je me demandais si les partis politiques présentent ça de manière honnête. Est-ce que les intellectuels, qui sont souvent eux-mêmes très partisans, présentent les faits de manière honnête. Je me suis mis à fouiller le dossier pour arriver à la conclusion que, dans bien des cas, on s’était fait raconter de sacrés histoires. »

Me Frédéric Bérard est docteur en droit et politologue, codirecteur fondateur de l’Observatoire national en matière de de droits linguistiques, chercheur-collaborateur au Centre de recherche en droit public et post doctorant à l’Université Laval.

L’essai Charte canadienne et droits linguistiques, pour en finir avec les mythes est paru aux Presses de l’Université de Montréal.