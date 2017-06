Les ambitions de Jean Johnson pour les communautés francophones et acadiennes du pays

Nouvellement élu à la présidence de la FCFA, l’Albertain Jean Johnson est un habitué des enjeux auxquels font face les francophones qui vivent à l’extérieur de la province de Québec.

Parmi les dossiers à prioriser: une modernisation de la Loi sur les langues officielles, et des ressources pour la petite enfance et l’éducation de niveau post-secondaire et universitaire.

M.Johnson désire aussi que la Fédération des communautés francophones et acadienne entame un dialogue avec les élus des différents partis, qui siègent à la Chambre des communes à Ottawa.

Maryse Jobin s’est entretenue avec le nouveau président de la FCFA, Jean Johnson.

Jean Johnson alors qu’il était président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA). © Radio-Canada

