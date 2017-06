Trudeau évoque la « fierté » du Canada pour sa politique envers Cuba

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné « la très grande fierté » que le Canada tire de sa relation avec Cuba après que le président Donald Trump a durci le ton envers le régime de La Havane.

Le président américain a annoncé aujourd’hui à Miami qu’il ramenait certaines restrictions en termes d’investissement et de voyage de citoyens américains vers Cuba, restrictions qui avaient été levées sous Barak Obama.

« Cuba had secured far too many concessions from the U.S. in the misguided deal but now those days are over. (Trad.: Cuba a obtenu beaucoup trop de concessions de la part des États-Unis dans le cadre de cette entente mal avisée, mais cette période est aujourd’hui terminée.) »

Donald Trump