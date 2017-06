Combien de Canadiens sont aveugles ou malvoyants?

On estime qu’en 2012, 3 % des Canadiens (soit 756 300 adultes ) souffraient d’un handicap visuel limitant les activités quotidiennes. Or, en 2017, on estime que ce pourcentage de Canadiens souffrant d’un problème de vision est en augmentation.

L’avenir s’annonce plus sombre pour de plus en plus de Canadiens et on en voit déjà l’expression auprès des enfants au pays. Un enfant sur quatre au Canada a maintenant des problèmes de la vue qui, s’ils ne sont pas diagnostiqués à temps, pourraient les conduire plus tard à la myopie ou à la cécité.

Le phénomène serait lié à l’utilisation de la technologie informatique et des écrans. Plus de 50 % des élèves canadiens de la 6e à la 12e année passent en moyenne plus de deux heures par jour devant un écran électronique.

Ce n’est pas en vérité un problème exclusivement canadien. Si au Canada et aux États-Unis on parle d’une épidémie de cas de myopie (un enfant sur quatre), en Europe et en Asie, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait référence à une pandémie.

Recul dans l’ensemble des problèmes de visions dans le monde

Malgré l’épidémie ou la pandémie de myopies, le problème de la déficience visuelle a diminué partout dans le monde dans son ensemble depuis le début des années 1990, et ce en dépit d’une population mondiale vieillissante et les nouveaux dangers que représentent les technologies informatiques.

Cette diminution est principalement imputable à une réduction des déficiences visuelles dues aux maladies infectieuses. 80% de l’ensemble des déficiences visuelles sont ainsi évitables ou curables. Cela est une perspective encourageante particulièrement dans les pays plus pauvres que le Canada.

Les déficiences visuelles ne sont pas uniformément distribuées dans le monde. Plus de 90% des personnes ayant une atteinte visuelle vivent dans les pays en développement.

Dans le monde en général, les défauts de réfraction non corrigés constituent la principale cause de déficience visuelle, mais, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la cataracte est devenue la première cause de cécité.

Cette semaine, un de nos auditeurs en Afrique nous explique comment il est devenu aveugle puis il décrit sa mission dans la vie qui est de venir en aide à ceux qui comme lui sont handicapés visuellement.

Le saviez-vous?

L’impact de la perte de la vue dans la vie quotidienne des Canadiens

– Environ le tiers des Canadiens ayant une déficience visuelle ne sont pas membres de la population active.

– Le taux d’emploi des Canadiens vivant avec une perte de vision est très bas, soit 38 % contre 73 % dans le cas des personnes non handicapées.

– Près de la moitié des Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle ont un revenu annuel de 20 000 $ ou moins.

– 35 % des étudiants canadiens ayant une déficience visuelle ont abandonné leurs études. La lecture en braille, courtoisie de l’Institut Nazareth Louis-Braille

RCI avec les informations de Statistique Canada, Sondage Ipsos et INCA

