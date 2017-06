Golf LPGA: la Canadienne Brooke Henderson remporte son 4e titre

La jeune golfeuse Brooke Henderson a gagné la Classique Meijer, hier, dans l’état du Michigan aux États-Unis.

Lors de la dernière journée de ce tournoi de la LPGA, Brooke qui est originaire de l’Ontario, a remis une carte de 66 pour un cumulatif de -17.

Une journée qu’elle a dédiée à son paternel, qui lui avait demandé de gagner pour lui, en cette journée de la fête des Pères.

Ce gain, de Brooke Henderson, est son quatrième titre sur le plus important circuit professionnel de golf féminin au monde.

« C’est incroyable. C’est environ à ce temps-ci l’année dernière que j’ai remporté mon premier tournoi majeur alors je voulais obtenir une autre victoire cette année. Ça veut dire beaucoup pour moi, a indiqué Henderson. Je connais une saison un peu plus difficile et je n’ai pas eu les résultats que je souhaitais avoir. Cette semaine, j’ai très bien joué et les choses ont commencé à débloquer pour moi. »