Une nouvelle odyssée interactive proposée par GN7 et le Village Québécois d’Antan

Rendre des espaces historiques comme le Village Québécois d’Antan interactifs en créant une expérience nocturne immersive et mobile.

C’est ce que propose le consortium GN7 avec son activité L’Odyssée légendaire.

Ce consortium met à profit l’expertise d’Alain Dubé, directeur général et création de 7e Sens Lumières et Événements, et de son collègue Stéphane Parent.

Cette mise en scène de grandes légendes québécoises, comme Madeleine de Verchères et l’homme fort Louis Cyr, a nécessité des investissements de 1,2 millions de dollars.

Maryse Jobin a discuté de cette nouvelle façon d’aborder l’histoire du Québec avec Alain Dubé du consortium GN7.

L’Odyssée légendaire sera disponible à partir du 22 juin et se poursuivra jusqu’au 3 septembre.

L’Odyssée légendaire, une grande aventure nocturne présentée au Village Québécois d’Antan. © Courtoisie Village Québécois d’Antan

