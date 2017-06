Deux lois « antisyndicales » de l’ex-premier ministre Stephen Harper abolies par Justin Trudeau

Une loi obligeant les syndicats au Canada à tenir des votes secrets lorsqu’ils veulent former un nouveau syndicat et une autre qui les forçaient à divulguer toutes dépenses supérieures à 5000 $ ont été rayées d’un trait par l’adoption par le Sénat de la loi C-4.

C-4 servait en fait à abolir deux lois adoptées sous le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper. La première, C-525, obligeait les syndicats à tenir des votes secrets, plutôt que de faire signer des cartes d’adhésion, lorsqu’ils veulent former un nouveau syndicat. La seconde, C-377, les obligeait à divulguer des renseignements financiers, notamment toutes dépenses supérieures à 5000 $.

« Ouf! », dit la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

La plus grande centrale syndicale du Québec pousse aujourd’hui un soupir de soulagement. Le président de la FTQ, Daniel Boyer, est heureux du dénouement.

« Chapeau! Chapeau! Je salue ce gouvernement-là. C’était une promesse du Parti libéral pendant la campagne électorale. Cette promesse-là a été tenue. Ça a été une des premières actions du gouvernement de M. Trudeau », dit M. Boyer.

Les syndicats ont toujours soutenu que le fait de tenir des votes secrets, plutôt que de faire signer des cartes d’adhésion à un futur syndicat, nuisait à l’accès à la syndicalisation, parce que ces votes sont annoncés à l’avance, ce qui donne l’occasion à l’employeur de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils s’opposent à la formation d’un syndicat.

Le taux de syndicalisation est demeuré relativement stable au Québec dans les 20 dernières années. Il y avait 1 268 800 salariés syndiqués au Québec en 2013, ce qui représentait 36,3 % de tous les travailleurs. Or, en moyenne au Canada, le taux de syndicalisation depuis 20 ans a passé 28,9 % à 27,2 %.

Un peu d’histoire

Les origines du syndicalisme au Canada

– La grève des imprimeurs de Toronto revendiquant la journée de travail de 9 heures en 1872 constitua un tournant dans l’évolution du syndicalisme.

– À l’époque, toute activité syndicale était illégale et de nombreux chefs syndicaux furent arrêtés. Il s’ensuivit alors de grèves générales qui forcèrent les autorités à retirer les plaintes et à légaliser l’activité syndicale.

– Une convention nationale qui se déroula en 1873 à Toronto aboutit à la création de la première organisation syndicale.

– Plus tard, en 1883, cette organisation changea son nom en Congrès des métiers et du travail du Canada qui devint le précurseur de l’actuel Congrès du travail du Canada.