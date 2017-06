Journée mondiale du réfugié 2017 : une célébration sous le signe de l’urgence

Le 20 juin de chaque année, la planète s’unit pour souligner le courage de toutes les personnes qui sont forcées de changer de pays de résidence dans le but de bien vivre à nouveau. Cette année, la célébration de la Journée mondiale du réfugié semble prendre un virage plus sombre en raison de l’envergure du phénomène à travers le monde.

En effet, selon un rapport publié lundi par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR, par ses sigles en anglais), le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants déracinés à travers le monde des suites de la guerre, de violences ou de persécutions a atteint le chiffre le plus élevé jamais enregistré au cours des sept décennies d’existence du HCR, soit 65,6 de millions de personnes en 2016.

Ce nombre représente le double de la population du Canada et aussi, une augmentation de 300 000 personnes par rapport à l’année dernière.

« Quel que soit l’angle sous lequel on l’examine, ce chiffre est inacceptable » « Il appelle, d’une manière plus pressante que jamais, au besoin de solidarité et d’une volonté commune pour prévenir et résoudre les crises, et pour veiller ensemble à ce que partout dans le monde, les réfugiés, les déplacés internes et les demandeurs d’asile soient protégés et pris en charge de manière efficace pendant la recherche de solutions. » Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

Pour sa part, le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait une déclaration pour rendre hommage aux réfugiés à travers le monde, mais plus particulièrement 40 000 réfugiés syriens qui ont été accueillis au cours des dernières années par des communautés à travers le Canada.