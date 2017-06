Légalisation du cannabis au Canada : une livret d’aide aux parents est désormais disponible

En collaboration avec Santé Canada et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, l’organisme Jeunesse Sans Drogues a publié un guide pratique pour aider les parents à parler de cannabis avec leurs enfants. Le guide présente des données récentes à propos du cannabis, substance qui sera légalisée au Canada et réglementée d’ici juillet 2018.

« Entamer une conversation sérieuse avec leurs enfants est le meilleur moyen pour les parents d’aider les enfants à comprendre les risques des drogues et à faire de bons choix de vie. C’est pourquoi il est essentiel de fournir cet outil pratique aux parents à l’approche de la légalisation et de la réglementation. » Marc Paris, directeur général de JSD.

Le livret d’information pour les parents, qui fera l’objet d’une campagne nationale à partir du mardi 20 juin, propose une série des réponses aux questions des jeunes concernant la consommation de marijuana.

Les divers exemples de situations dans ce document peuvent s’avérer utiles lorsque la conversation sera engagée dans les familles. Pour les parents ayant déjà consommé ou étant des consommateurs actifs de cette drogue, le guide donne quelques idées de réponses à donner aux adolescents puisque, comme on le sait, les jeunes ont tendance à questionner leurs parents.

En voici un aperçu :

Consommation au Canada

Bien que la consommation de marijuana ait diminué au cours des dernières années, selon l’Organisation mondiale de la santé, la consommation par les adolescents au Canada vient au deuxième rang mondial. Alors que 10 % des Canadiens de 25 ans et plus déclarent avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours de la dernière année, le taux de consommation signalé par les jeunes de 15‑19 ans est deux fois plus élevé (21 %), et trois fois plus élevé (30 %) chez les 20‑24 ans.

NOTE : L’ECTAD est l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, 2013; L’ESCCAD est l’Étude de surveillance de la consommation d’alcool et de drogues parmi les populations à risque

Risques liés à la consommation de cannabis