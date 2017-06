Le Québec a reconnu l’apport des Latino-Québécois à la province

L’histoire des Latino-Américains du Québec est longue et harmonieuse. Les premières vagues importantes de personnes venant de l’Amérique latine ont eu lieu pendant les années 70, quand les dictatures dans la région faisaient rage et les disparitions des détracteurs des régimes étaient monnaie courante. Des milliers de personnes ont fui à la recherche d’une vie paisible, et beaucoup sont arrivées au Québec.

Une décennie plus tard, dans les années 80, lorsque l’Amérique centrale était submergée par les guerres civiles, des centaines d’autres familles ont trouvé refuge ici. Des histoires similaires se sont répétées depuis, jusqu’à ce qu’en 2012, un pic soit atteint. C’est en effet cette année-là que le Québec est devenu la province qui reçoit le plus grand nombre d’immigrants d’origine latino-américaine au Canada! Aujourd’hui, 150 000 Québécois s’identifient comme étant d’origine latino-américaine.

À la fin du mois de mai, devant l’Assemblée nationale, le premier et seul député d’origine latino-américaine de l’histoire de la politique du Québec, Saul Polo, a présenté une motion demandant la reconnaissance de l’apport de cette communauté culturelle à la province. Polo, qui représente la circonscription de Laval-des-Rapides, a accordé une entrevue à RCI à ce sujet. Il y explique entre autres que, malgré la facilité avec laquelle les Latino-Québécois s’intègrent et leur affinité culturelle, quelques défis restent encore à surmonter. Écoutez :