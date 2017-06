Salon de l’aéronautique de Paris : Air Canada nommée meilleur transporteur en Amérique du Nord!

C’est la sixième fois en huit ans qu’Air Canada se distingue ainsi en Amérique du Nord comme meilleur transporteur. Ce couronnement au Salon de l’aéronautique de Paris s’est effectué dans le cadre des World Airline Awards de 2017 de Skytrax.

Une démarcation parmi 325 transporteurs

C’est à l’issue d’un sondage effectué entre août 2016 et mai 2017 auprès de 19,87 millions de voyageurs sur plus de 325 transporteurs, des plus grands aux plus petits du monde, qu’Air Canada s’est ainsi distinguée.

Le sondage de Skytrax a mesuré, selon 41 indicateurs de rendement clés, la qualité des produits et services de première ligne dans les aéroports et à bord des avions.

Air Canada, qui se positionne comme le plus important transporteur aérien au pays, a vu la qualité de ses services, aussi bien intérieurs qu’internationaux, dans plus de 200 aéroports, saluée à sa juste valeur.

À l’échelle mondiale, Air Canada a été classé parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes pour la qualité de ses services rendus à près de 45 millions de passagers l’année dernière tant au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie qu’en Australie.

Sur le plan continental, la firme de recherche indépendante du Royaume-Uni a présenté le transporteur canadien comme le seul en Amérique du Nord, d’envergure internationale, à offrir une gamme complète de services et à obtenir un classement quatre étoiles.

« Nous sommes ravis qu’Air Canada ait été reconnue comme le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par Skytrax d’après l’avis de ceux qui nous connaissent le mieux : nos clients. Ce prix est une étape déterminante dans la transformation d’Air Canada en chef de file mondial du secteur de l’aviation, et la concurrence accrue qui caractérise notre secteur le rend encore plus précieux […] Alors que nous célébrons notre 80e anniversaire en 2017, nous sommes particulièrement fiers d’être le transporteur national du Canada, le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord et le seul transporteur réseau quatre étoiles sur le continent » – Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada.

Des investissements payants pour Air Canada Ce couronnement est le résultat des efforts entrepris au cours des dernières années par Air Canada pour moderniser la qualité de ses services. Entre autres :