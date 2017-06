La population du quartier Mont-Royal sous la hantise du phénomène Airbnb!

Airbnb est une plateforme en ligne qui permet d’avoir accès à des logements locatifs dans plusieurs pays à travers le monde. Au Plateau Mont-Royal au Canada, le phénomène prend des proportions qui inquiètent certains habitants, ce qui justifie la marche de protestation qu’organise le Comité de logement de ce quartier particulièrement prisé des expatriés européens et principalement français.

De l’agitation en perspective

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal organise une manifestation pour demander l’interdiction totale du phénomène Airbnb.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, Philippe Desmarais, organisateur communautaire, a dit redouter les effets perturbateurs de ce phénomène qui crée des bouleversements profonds dans le quartier.

En plus de l’offre de logements locatifs qui s’effrite à cause de l’assaut de touristes étrangers dans ce quartier au cœur de Montréal, entre les arrondissements Rosemont-Petite-Patrie et Outremont, à travers la plateforme locative en ligne, le Comité dénonce l’augmentation vertigineuse des prix des loyers et le bruit permanent qui perturbe la tranquillité des habitants, détériorant considérablement leur qualité de vie.

Aucune possibilité d’encadrement!

Le Comité se veut catégorique dans ses revendications : chercher à encadrer le phénomène, comme le souhaitent les politiques, serait ouvrir la voie à plus de désordre dans le quartier, estime Philippe Desmarais.

Prenant à témoin les expériences désastreuses de certaines villes comme Paris et New York où les activités de la plateforme Airbnb ont été officiellement reconnues et encadrées par des lois, M. Desmarais dresse le constat de la confusion générée par la suite.

À cause de ce qu’il considère comme un échec des politiques en face d’un phénomène qui n’a d’égal en ce qui a trait au tumulte qu’UBER, un autre phénomène troublant qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.

