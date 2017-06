Explosion spectaculaire d’un camion-citerne au Canada : Bombardier est blâmée

Selon le rapport des enquêteurs, l’entretien déficient d’un camion-citerne de Bombardier aéronautique a été l’élément déclencheur de la catastrophe meurtrière impliquant deux véhicules lourds sur l’une des principales autoroutes montréalaises l’été dernier et dont les images avaient fait le tour du monde

Le carambolage s’était soldé par la mort d’un homme lors de l’explosion d’un deuxième camion-citerne qui suivait de trop près le véhicule de Bombardier sur l’autoroute Métropolitaine, le 9 août 2016.

L’enquête révèle que le camion de Bombardier s’était immobilisé en plein centre de la voie rapide surélevée lorsque ses freins d’urgence s’étaient activés par erreur. Les vibrations de la route avaient délogé le verrou trop usé et dont les boulons étaient mal serrés.

« Si le dispositif est adéquatement serré, on n’a pas de déclenchement intempestif, le camion se rend à sa destination finale. Il ne subit pas un arrêt intempestif sur l’autoroute », a expliqué l’inspecteur Alain Lajoie, mercredi, en présentant le rapport d’enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Un camionneur, Carol Bujold a tenté de sauver la vie du conducteur du camion-citerne en feu sur l’autoroute métropolitaine. © Jean-Sébastien Cossette

Une responsabilité partagée

La victime, Gilbert Prince – Faecbook

Le camion-citerne de la compagnie Les Entreprises de gestion Georges et Robert, conduit par la victime Gilbert Prince, suivait de beaucoup trop près le poids lourd qu’il a embouti. La CNESST y voit une autre cause de l’accident mortel.

« Ça prenait au moins 76 mètres [de distance de freinage], on avait seulement 31 mètres », a expliqué l’autre enquêteur au dossier, Simon Boily.

Quoi qu’il en soit, le rapport d’enquête est dévastateur pour Bombardier, puisque son camion-citerne avait subi quatre fois le même problème d’arrêt intempestif lors des deux seules fois où il avait pris la route dans les mois précédant la tragédie.

Le camion contenait du diesel, qui a commencé à brûler dans les secondes suivant la collision



Le feu s’est ensuite propagé à d’autres véhicules, ce qui a causé un impressionnant panache de fumée noire. Une trentaine d’explosions sont survenues.

Images saisissantes des explosions à répétition à partir de 1:22 secondes



Des problèmes mécaniques à répétition

L’enquête révèle que le 26 janvier 2016, le véhicule s’était arrêté, encore une fois sur l’autoroute Métropolitaine, et avait dû être remorqué. Trois jours plus tard, le 29 janvier, il s’était arrêté à trois reprises, dont une fois sur l’autoroute Métropolitaine, mais le chauffeur avait réussi à dégager le frein d’urgence chaque fois et à repartir.

Or, Bombardier n’a jamais remédié au problème, disant ne pas avoir été mis au courant de son existence. « Le chauffeur a remis les clés à quelqu’un chez Bombardier en disant : « Je viens d’avoir trois pannes, c’est dangereux », a raconté l’inspecteur Lajoie. Mais Bombardier nous dit qu’elle n’est pas capable de retrouver cet employé qui a reçu les clés et qu’elle n’était pas au courant de ce qui s’était passé. »

Le camion en question est utilisé pour ravitailler des avions sur la piste. Il ne prenait que très rarement la route pour des réparations ou des inspections. La Commission n’a pas encore décidé si elle imposera des sanctions dans ce dossier, mais l’avionneur québécois s’expose à une amende pouvant atteindre 65 000 $.

Des images de l’intervention des services de secours, peu de temps après la maîtrise de l’incendie. © Jean-Sébastien Cossette

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

