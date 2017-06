Possible acte de terroriste : un Montréalais accusé d’avoir poignardé un policier au Michigan

L’homme soupçonné de conduite terroriste et qui aurait poignardé un policier mercredi à l’aéroport de Flint, au Michigan, est un résidant du Québec. Selon les informations de la police fédérale américaine (FBI), le suspect, âgé de 49 ans, se nomme Amor Ftouhi.

Des témoins rapportent que le suspect a crié «Allahou Akbar» («Dieu est grand» en arabe) durant l’attaque au cours de laquelle le lieutenant Jeff Neville a été poignardé au cou.

Les autorités considèrent l’incident comme un possible acte terroriste, mais rien n’indique que l’assaillant était impliqué dans une stratégie «plus vaste», soutient l’enquêteur spécial du FBI David Gelios.

L’incident est survenu peu avant 10 h, mercredi matin, et a entraîné l’évacuation de l’aéroport Bishop ainsi que des mesures de sécurité renforcées ailleurs à Flint, au Michigan.

Le suspect est vu comme un «loup solitaire» et aucune information ne suggère qu’il a reçu un quelconque entraînement. Il est apparu en Cour fédérale mercredi, et l’acte d’accusation lui a été présenté.

Sur ces traces du suspect

Le suspect est titulaire d’une carte EXPRESS lui permettant de traverser la frontière canado-américaine plus rapidement, un privilège obtenu après la vérification minutieuse des antécédents d’une personne.

M. Ftouhi est entré légalement sur le territoire américain, le 16 juin, par la municipalité de Champlain, dans l’État de New York, et il était arrivé par la route à l’aéroport international Bishop dans la ville de Flint au Michigan mercredi matin.

Il est resté un certain temps au premier étage de l’aéroport avant de monter à un autre étage où il a passé un moment dans un restaurant. Il serait ensuite ressorti en transportant des bagages. Il est allé aux toilettes où il a déposé ses bagages et il est ressorti, a retiré un couteau, a crié »Allahou Akbar« et a poignardé le lieutenant Neville au cou. Le policier a survécu à l’attaque et est hospitalisé dans un état stable.

Au moment de l’attaque, l’assaillant aurait fait allusion aux personnes tuées en Syrie, en Irak et en Afghanistan, ajoutant que « nous allons tous mourir », toujours selon l’information rapportée par le FBI.

Comme il est demeuré dans des zones publiques, M. Ftouhi n’avait à aucun moment fait l’objet d’un contrôle de sécurité.

L’aéroport de Flint, au Michigan. (Twitter)

Perquisitions à Montréal

Des perquisitions ont été menées par la police de Montréal mercredi après-midi dans un immeuble à logements de l’est de la ville où le prévenu louait un appartement montréalais.

Le propriétaire de l’immeuble, Luciano Piazza, confirme qu’une personne appelée Amor Ftouhi vit dans un des 11 appartements de l’immeuble depuis environ six ans. Il y habite avec sa femme et leurs enfants.

M. Piazza s’est dit surpris de constater que des policiers s’étaient rendus sur les lieux, décrivant l’homme comme «un très bon gars» avec lequel ni lui ni aucun de ses locataires n’ont eu de problème.

On connaît peu de choses pour le moment sur Amor Ftouhi. On sait toutefois que ce père de famille est d’origine tunisienne et qu’il a étudié au Collège O’Sullivan, selon ce qu’on peut lire sur son profil Facebook. Il s’est inscrit en 2016 auprès de l’agence de placement Travail Global et était employé comme chauffeur, explique l’agence, qui n’a pas voulu donner plus de détails pour des raisons de confidentialité.

Des policiers montent la garde pendant la perquisition. (Paul Chiasson/Canadian Press)

Le voisinage indigné

Des personnes musulmanes résidant dans le secteur se sont montrées inquiètes de ce nouvel acte commis au nom de l’islam.

« Cela me fait peur, déplore Ichrak Laib. C’est un de plus qui va salir notre image. Une personne de plus à cause de qui on va encore avoir peur de nous, tandis que ce n’est pas ça, l’islam. Ce n’est pas poignarder quelqu’un, dire « Allahou akbar » et c’est bon, tu es musulman, tu représentes l’islam. C’est à cause de gens comme ça que les gens ont peur. »

« Ce n’est pas nous; ce n’est pas l’islam, ça!, renchérit Seloua Ghalem, une autre voisine. Jamais une religion, n’importe laquelle des trois religions, n’insiste sur la violence ou sur le terrorisme. C’est ridicule! Je trouve que les gens qui croient à cela, ils n’ont qu’à aller réviser leur religion, l’histoire, et voir est-ce que dans une époque, il y a avait cela. »

Coopération entre les États-Unis et le Canada

Sécurité publique Canada qualifie l’incident d’« acte odieux et lâche », précisant que les autorités canadiennes sont en contact avec leurs homologues américains et leur prêtent assistance de toutes les façons possibles.

« Il y a une coopération complète entre la Gendarmerie royale du Canada, d’autres autorités canadiennes et agences avec tous leurs homologues aux États-Unis, et nous allons faire tout ce qui est possible pour apporter notre soutien dans cette affaire», indique le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

RCI avec l’Associated Press, Radio-Canada et CBC

