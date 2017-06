Tintin en Amérique au Musée de la civilisation de Québec

Le Musée de la civilisation à Québec reçoit, à partir de cette semaine et jusqu’au 22 octobre, l’exposition Hergé créée par le Musée Hergé, en Belgique, et qui est déjà passée par Paris, Genève et Londres.

Une image d’un album de Tintin reproduite au Musée Hergé, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en Belgique Photo : Reuters

Les visiteurs peuvent se plonger dans l’univers du père de Tintin et découvrir des planches à dessin originales, des illustrations, des peintures, des photographies et plusieurs documents d’archives sur la vie de l’artiste Georges Remi, alias Hergé, décédé il y a 34 ans.

On y découvre les différentes facettes de la vie et de la carrière de Georges Remi qui a été aussi un graphiste, un publiciste, un collectionneur d’art et un voyageur, mentionne le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

Hergé a vendu plus de 320 millions d’albums dans le monde.

Hergé Photo : Éditions Casterman

Les origines d’Hergé

Le pseudonyme Hergé reprend les initiales du vrai nom de l’auteur, Georges Remi (R – G ). On lui doit un « style Tintin » que lui-même décrivait ainsi : un contour systématique d’un trait noir d’épaisseur régulière, des couleurs en aplats, des décors réalistes, une continuité des plans et un dessin au service du scénario.

Si on connaît surtout Hergé pour Tintin, il est aussi le créateur de Quick et Flupke, Le triomphe de l’aigle rouge, Popo et Vriginie au pays des Lapinos et Jo, Zette et Jocko.

