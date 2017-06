Une exposition à Saint-Jean (T.-N.-L.) pour marquer la Journée mondiale des réfugiés « d’un autre œil »

« Il ne s’agit pas vraiment de partager un fardeau. Il s’agit de partager une responsabilité mondiale, fondée non seulement sur le principe général de notre humanité commune, mais aussi sur les obligations particulières qui nous incombent en vertu du droit international. Les problèmes fondamentaux, ce sont la guerre et la haine, et non pas les personnes qui sont obligées de fuir; les réfugiés font partie des premières victimes du terrorisme. » Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU

L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 20 juin Journée mondiale des réfugiés.

Par cette action, l’ONU entend souligner le courage des demandeurs d’asile, des personnes déplacées, des apatrides ou des personnes de retour dans leur pays après une longue absence.

Selon le HCR, il y aurait aujourd’hui environ 59,5 millions de personnes en déplacement dans le monde, dont plus de la moitié d’entre eux sont des enfants.

Le conflit syrien, à lui seul, a forcé plus de 4,8 millions de personnes à se réfugier dans les pays voisins.

Une exposition à Terre-Neuve

Ce 20 juin, à Saint-Jean, capitale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, s’ouvrait à l’hôtel de ville une exposition de photos réalisées par de nouveaux arrivants dans la province, exposition qui permettait aux visiteurs de voir leur ville d’un autre œil.

Home is Where the Heart Feels (Trad. : Chez soi, c’est là où le coeur se sent bien), a été inaugurée mercredi et se tiendra jusqu’au 11 juillet.

RCI, CBC Nfld, HCR, un.org