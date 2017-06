Fête nationale du Québec : gare à Bacchus qui s’invitera à coup sûr aux tables !

Comme c’est le cas lors d’événements festifs, l’alcool va garnir les tables et la tentation sera grande de s’enivrer et de se griser à l’occasion des festivités de la Fête nationale du Québec les 23 et 24 juin. Éduc’alcool met en garde contre les abus qui peuvent gâcher ce moment voulu avant tout joyeux et attrayant.

« Même à la fête nationale, la modération a meilleur goût »

Le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy © Radio-Canada

En cette occasion festive pour le Québec, Hubert Sacy, le directeur général d’Éduc’alcool, organisme qui fait de la sensibilisation sur les effets néfastes des abus de l’alcool sur l’organisme, invite la population à profiter des bienfaits de l’alcool sans subir les conséquences de la surabondance.

S’il reconnaît que l’alcool a toujours fait partie de la fête, il appelle à une extrême prudence, sans toutefois prescrire l’abstinence totale, mais la modération.

« La modération n’est pas une punition », souligne M. Sacy qui est en campagne de sensibilisation depuis un mois pour aider les Québécois à adopter une attitude responsable à l’occasion des célébrations de leur Fête nationale.

Une campagne qui a commencé sur Internet et qui se poursuit durant les festivités des 23 et 24 juin, à travers la distribution, à Québec et à Montréal, de fanions portant des souhaits de bonne fête et appelant en même temps à la modération.

Publicité d’Éduc’alcool en 2016 © Éduc’alcool

le Québec est la province où les buveurs respectent le plus les niveaux de consommation d’alcool à faible risque. « Qu’il s’agisse d’éviter les risques à court terme en respectant les limites quotidiennes de 2 verres pour les femmes et de 3 pour les hommes ou ceux à long terme en ne buvant pas plus de 10 et 15 verres par semaine, les Québécois sont les champions de la modération au Canada […] De fait, le Québec est la seule province dont moins de 20% des buveurs (19,7%) a dépassé les niveaux hebdomadaires recommandés. Il est suivi de la Saskatchewan et de l’Ontario (20,3%) puis du Manitoba et de l’île du Prince Edouard (20,4%). En queue du peloton on retrouve Terre-Neuve Labrador avec 25,3% et l’Alberta avec 23,4%. Le Québec fait encore mieux pour ce qui est du respect des niveaux de consommation quotidienne pour limiter les risques à court terme puisque, là encore, il est la seule province dont moins de 14% des buveurs les a dépassés (13,7%). Il est suivi de la Saskatchewan (14,6%), de l’Ontario (14,7%) et de l’île du Prince Edouard (15,2%). En queue de peloton : Terre-Neuve Labrador (20,3%), le Nouveau-Brunswick (16,9%), l’Alberta (16,8%) et la Nouvelle-Écosse (16,7%). »Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool

Évitez le verre de trop qui gâchera votre fête © NICK HUNT /Patrick McMullan via Getty Images

Un guide de survie de la fête nationale 2017

Éduc’alcool a également élaboré un guide téléchargeable à partie du site celebration.com qui donne quelques tuyaux pratiques pour éviter l’abus.

Entre autres points saillants de ce guide, Éduc’alcool préconise de :