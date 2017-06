Sears Canada ferme 59 magasins : 2900 travailleurs perdent leur emploi

La restructuration de Sears Canada, géant de la vente au détail aux pieds d’argile, entraîne au chômage environ 2900 personnes au Canada. Quatorze des magasins visés par la fermeture sont au Québec.

L’annonce des compressions d’emplois et de fermeture des magasins est survenue jeudi peu après que l’entreprise a obtenu une protection temporaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

La chaîne de magasins a l’intention de poursuivre ses activités pendant la restructuration d’un mois, car elle veut émerger de la protection de la cour dans une forme plus souple et efficace, prête à mieux affronter ses rivales sur un marché très concurrentiel.

La protection de 30 jours offerte par la cour contre les créanciers lui donnera un « espace vital » pour tenter de remanier ses activités, indique le détaillant. Le tribunal l’a en outre autorisé à obtenir un emprunt , jusqu’à 450 millions de dollars, pour assurer le maintien de ses activités pendant cette restructuration.

59 magasins Sears fermeront bientôt dans 9 des 10 provinces canadiennes :

Aide-mémoire…

– Le détaillant a accumulé les pertes ces dernières années et a vu son action chuter. Elle a cédé plus de 80 % de sa valeur dans la dernière année.

– En avril, l’entreprise avait affiché une perte de 321 millions pour son exercice 2016-2017.

– Ces difficultés de Sears Canada sont un nouvel indicateur de la crise que traverse le secteur de la vente au détail depuis la montée en popularité du magasinage en ligne.

La restructuration en détail

Selon plan supervisé par la cour, le détaillant fermera 20 grands magasins, en plus de 15 magasins Sears Décor, 10 magasins de liquidation et 14 magasins d’électroménagers et de matelas.

Environ 500 emplois de bureaux seront éliminés immédiatement, tandis que le reste des emplois supprimés le seront au fur et à mesure que les magasins fermeront leurs portes. En date du 30 mai, Sears Canada comptait environ 17 000 employés, y compris 10 500 travailleurs à temps partiel.

Sears Canada, dont le siège social se trouve à Toronto, comptait 94 grands magasins, 23 magasins Sears Décor et 10 magasins de liquidation avant le dépôt de son plan de restructuration, selon la LACC. L’entreprise espère pouvoir se libérer de la protection de la cour d’ici la fin de 2017.

