Terrorisme d’hier à aujourd’hui : les stigmates en surface pour revigorer le combat !

Le monde n’a jamais été aussi instable à cause du terrorisme qui prend de plus en plus de l’ampleur et qui fait tous les jours de nouvelles victimes. Aujourd’hui au Canada, on marque une pause pour honorer la mémoire des victimes de ce fléau.

D’hier à aujourd’hui : des chiffres qui donnent froid dans le dos

Les victimes du terrorisme se comptent par milliers à travers la planète. Le phénomène n’épargne aucun pays, ce qui crée une mobilisation sans précédent dans différentes chancelleries à travers le monde.

Si la hausse des attentats terroristes n’a pas immédiatement suivi les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, comme rapporté par le Global Terrorism Database de l’Université du Maryland, le règne d’Al-Qaïda et la naissance de Daesh, entre autres organisations, sont venus donner un coup d’accélérateur à ce phénomène.

Le bilan annuel des attaques terroristes entre 1970 et 2015 est évocateur de la progression d’un fléau qui prend différentes formes à l’échelle du monde.

Tenez quelques données sur le terrorismes international en 45 ans :

Bilan des morts entre 1970 et 2015 de groupes terroristes les plus meurtriers:

1970 : 651 attaques, 171 morts, 192 blessés

1997 : 3200 attaques, 10 948 morts, 9929 blessés

2015 : au total 128 328 morts au total, selon les chiffres du Département d’État américain.

À ceci, il faut ajouter le fait que depuis 2016, il y a eu plus de 3000 nouvelles victimes, avec l’exacerbation de la violence de la part de plusieurs groupes extrémistes.

Des jeunes femmes rassemblées lors d’une vigile en Angleterre en mai pour honorer les victimss de l’attentat de Manchester lors d’un concert d’Ariana Grande. © (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Le Canada n’échappe pas au fléau

En cette journée nationale du souvenir des victimes d’actes terroristes, la déclaration du premier ministre, Justin Trudeau, dresse, pour le déplorer, le portrait d’« actes lâches et effroyables » qui ont laissé de nombreuses familles et le pays tout entier dans l’émoi et la consternation:

Aujourd’hui, nous nous souvenons de la pire tuerie et du plus grave attentat de l’histoire du Canada. En ce jour, il y a 32 ans, 329 personnes innocentes – des citoyens du Canada, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l’Inde – ont été tuées lorsqu’une bombe placée par un terroriste a explosé pendant le vol 182 d’Air India […] L’année dernière, une mère canadienne a été tuée et son fils a été blessé lors d’un attentat terroriste perpétré en Jordanie. Deux jeunes Canadiennes ont aussi perdu la vie – l’une d’elles a péri lors d’un attentat perpétré le jour de l’An en Turquie, et l’autre a été tuée il y a moins d’un mois, à Londres. Ici, au Canada, nous avons partagé le deuil de la communauté de Ste-Foy, au Québec, lorsque six hommes – des pères, des frères, et des oncles – ont été tués lors d’une fusillade survenue au Centre culturel islamique de Québec. Cet attentat visait à susciter la peur et à diviser les Canadiens. Les Canadiens se sont plutôt réunis.

La cérémonie en hommage à trois des six victimes de l’attentat à Québec a rassemblé de nombreuses personnes et dignitaires. © PC / La Presse canadienne/Paul Chiasson

Redoubler de vigilance et d’action

Sans oublier de saluer également la mémoire des victimes de terrorisme partout ailleurs dans le monde, Justin Trudeau appelle, en cette journée spéciale, à toujours plus de fermeté pour mettre un terme à l’ignominie et préserver les droits ainsi que la vie des hommes.

Justin Trudeau © AFP

« La meilleure façon de répondre à ces actes consiste à nous montrer encore plus déterminés à défendre les valeurs démocratiques comme le pluralisme, la diversité et l’inclusion. […] Nous défendrons et ferons toujours la promotion des droits de la personne, de la justice et de l’égalité. Ces valeurs jouent un rôle essentiel dans le combat contre l’intolérance, la haine et la peur. […]- nous – offrons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont vécu la douleur et le traumatisme de perdre un être cher en raison du terrorisme. Nous remercions également tous ceux qui œuvrent au sein des forces militaires, du milieu du renseignement et des forces policières au Canada et à travers le monde et qui travaillent, souvent au péril de leur vie, pour assurer notre sécurité et celle de nos familles ». RCI avec Radio-Canada et le gouvernement fédéral