La quête de la fille disparue, une aventure écrite à quatre mains et deux claviers

La vie avait tout fait pour les éloigner… Les chances qu’elles se retrouvent étaient bien minces. Et pourtant…

Au cœur du roman La quête de la fille disparue (Éditions Fides), se croisent des destins qui se percutent, ceux de trois femmes, Alice, Viviane et Luce, profondément humaines, qui auront connu des déchirures, des errances, des abandons et des tragédies.

Plusieurs nous avaient dit, si vous écrivez à deux, ce sera fini, vous ne pourrez plus jamais vous parler. Nous, non! On discute, on affine … c’est une belle expérience.

Pauline Michel