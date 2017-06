2 200 kilomètres en canot en quête de son passé

C’est une aventure de 2 200 kilomètres en canot à laquelle s’astreignent douze jeunes Métis ontariens, un voyage entre Ottawa et Kenora, le long d’une des routes privilégiées de leurs ancêtres trappeurs et coureurs de bois lors de la grande période de la traite des fourrures.

86 jours de canot

Depuis le mois dernier, les jeunes aventuriers vont à la rencontre de communauté Métis en Ontario. Le voyage n’est pas qu’une aventure physique. Il a une valeur spirituelle également.

The trip is incredible. It’s a chance for me to reconnect with my Indigenous identity, and share it with other people along the way. It’s life changing. It’s giving me an opportunity to relive what my ancestors lived. »

(trad. : C’est un voyage incroyable. C’est une occasion unique pour moi de reprendre contact avec mes racines, mon histoire en tant que Métis et de la partager le long du parcours. C’est une expérience qui changera ma vie, qui me donne aujourd’hui la chance de vivre ce qu’ont vécu mes ancêtres.)

Matthew Bombardier