Tourisme : lorsque les petits plats québécois se laissent parler d’amour

Tout le monde est aujourd’hui familier avec l’agrotourisme qui propose des visites de lieux de production et des circuits pour déguster des produits fermiers.

Du pâté chinois rien de plus québécois. © Radio-Canada

Cet agrotourisme, dans des pays comme la France ou l’Italie qui en sont passées maîtres, semble avoir ouvert la table à une tendance qui s’annonce encore beaucoup plus lourde : le tourisme culinaire.

On attire les touristes dorénavant en chatouillant leur appétit et en satisfaisant leurs estomacs. Nous sommes à l’heure des repas touristiques et à ce chapitre les mets traditionnels des Québécois, à mi-chemin entre les traditions françaises et anglo-saxonnes, semblent offrir la recette parfaite.

Manger est une nécessité élémentaire au quotidien, mais cette activité devient un véritable catalyseur de découvertes lorsqu’on voyage, tant au Québec qu’à l’international.

Un phénomène alléchant pour les voyagistes

L’Adventure Travel Trade Association (ATTA) a mené un sondage en juillet 2015 auprès de 281 acteurs du réseau de distribution provenant de 54 pays (dont 44 % d’Amérique du Nord) et spécialisés dans le tourisme d’aventure. L’objectif était de mesurer l’importance de l’offre culinaire dans leurs produits.

Près de la moitié des itinéraires (46 %) accordent une place modérée à la nourriture, offrant un aperçu des traditions culinaires de la destination et la possibilité de visiter une ferme, de rencontrer un producteur ou de suivre un cours de cuisine.

Ragoût de boulettes et de pattes de cochon du Québec. © Radio-Canada

De multiples voyages culinaires au Québec

L’intérêt premier de 29 % des circuits d’aventure est la découverte de la nature et la pratique d’activités sans lien avec le tourisme culinaire.

Les repas des voyageurs sont tout de même constitués de nourriture locale. Dans les Cantons-de-l’Est, la Route des vins s’avère un véritable succès. Le nombre de visiteurs a grimpé de 85 000 en 2003 à plus de 300 000 aujourd’hui. Le Parcours des saveurs s’avère lui aussi de plus en plus populaire.

À Montréal, le marché Jean-Talon et le marché Atwater sont devenus des attractions touristiques.

Le marché Jean-Talon Photo : Jacques Boissinot

