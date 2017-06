Êtes Canadien : qu’est-ce qui nous rassemble? Très peu de consensus

Qu’est-ce qui définit le Canada? Selon un nouveau sondage, il y a autant de diversité dans les réponses que dans le pays.

Historica Canada

Le sondage a été commandé par Historica Canada (Minutes du patrimoine, Encyclopédie canadienne, Défi de la citoyenneté, entre autres) auprès de la maison de sondage Ipsos.

Les questions allaient dans plusieurs directions : quel est votre partenaire préféré des Canadiens pour un souper? Quel mot selon vous décrit le mieux le Canada?

Beaucoup de réponses, bien peu de consensus

Sur presque tous les sujets, le coup de sonde réalisé en ligne a trouvé peu de consensus et a généré un florilège de réponses.

Quand est venu le temps de répondre à la question « Quel mot selon vous décrit le mieux le Canada? », la réponse ayant obtenu le plus haut score est « liberté », bien qu’il ne s’agisse que du quart des participants.

Qui voudriez-vous recevoir à dîner? Personnalité vivante ou décédée

Les Canadiens se sont aussi fait demander avec quelle personnalité — vivante ou décédée — ils voudraient partager un repas à la maison.

Le nom qui est arrivé en tête de liste, le premier ministre Justin Trudeau, n’a été mentionné que par huit pour cent des répondants.

Viennent ensuite et dans l’ordre, Céline Dion, les anciens premiers ministres John A. MacDonald et Pierre Eliott Trudeau, et le joueur de hockey légendaire Wayne Gretzky.

Division canadienne sur les symboles

Le sondage a aussi montré l’ampleur de la division sur l’un des plus grands symboles canadiens :

le tiers des participants a admis détester le hockey.

37% ont contesté le (bon goût des croustilles au ketchup.

85% considèrent que le castor représente mieux le Canada.

82% choisissent la bernache du Canada

72% croient que la bière canadienne est la meilleure au monde.

Deux valeurs entre toutes

Enfin, selon Historica Canada, les réponses recueillies pourraient suggérer que certaines de ces valeurs sont les deux principales, car elles ont recueilli le plus d’appui général: la liberté et la maison — ce dernier mot a été choisi par 20 pour cent des répondants.

Et trois autres qui suivent de près

Soulignons aussi que les mots « égalité », « multiculturalisme » et « inclusion » ont été assez souvent mentionnés.

Ce sondage a été mené en ligne à l’aide d’un panel Web entre les 7 et 8 juin. L’Association de la recherche et de l’intelligence marketing affirme que les sondages en ligne ne peuvent pas avoir de marge d’erreur déterminée, puisque les échantillons ne sont pas choisis de façon aléatoire.

Quelle est l’identité canadienne?

RCI, PC