Les chalets thématiques de Daniel Lamothe: du Far West à la Lune … entre autres

Daniel Lamothe est un conteur né.

Il a grandi dans un monde de pierre, de carrière et de routes à construire; il a une formation universitaire comme enseignant; il a travaillé dans des communautés autochtones du Nord québécois comme professeur – « quatre années magnifiques » ajoute-t-il – et, aujourd’hui, il propose … des chalets à louer, toutes saisons, dans un endroit bucolique du Québec où il a décidé de s’installer.

Bon, d’accord, jusqu’ici, le parcours de l’homme est intéressant, mais, des chalets à louer, il y en a beaucoup.

Comme disent les vieux Québécois : « il y en a un pis un autre »!

Soit, mais, des chalets thématiques, complètement différents les uns des autres, répartis en des endroits isolés de la montagne et du lac et … tous construits et aménagés de ses mains, là c’est particulier.

Cinq chalets, cinq thèmes

Des chalets à thèmes qui se déclinent en « Caboose », le wagon rouge de queue qui, jadis, fermait les convois ferroviaires; le « Daniel Boone », la maison du trappeur de nos ancêtres coureurs de bois;

le « Saloon » qui, comme son nom l’indique, nous entraîne quelque part à Dodge City, mais sans John Wayne;

le « Moulin blanc », en mémoire de ces moulins à vent paysans qui jalonnaient le Saint-Laurent à une certaine époque;

et, enfin, la « Base Alpha », milieu de vie sur la Lune, rien de moins.

Pour la visite virtuelle, c’east ici.

À venir?

Le conteur-bâtisseur de rêves Daniel Lamothe se réserve le droit de nous surprendre.