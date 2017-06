Le bois canadien victime du harcèlement économique américain?

Cible des politiques protectionnistes américaines, l’industrie canadienne du bois d’œuvre vient maintenant de se faire frapper par une taxe frontalière d’environ 27 %. Il s’agit d’une deuxième punition en trois mois pour les producteurs canadiens, car cette mesure annoncée lundi s’ajoute à un droit compensateur de 19,88 % imposé en avril dernier.

Ces mesures visent à faire pression sur le Canada dans le cadre d’une négociation commerciale qui piétine. « Bien que je demeure optimiste quant à la conclusion d’une entente négociée, jusqu’à ce que nous y parvenions, nous devons continuer d’imposer les droits compensateurs et antidumping pour défendre les compagnies américaines ainsi que leurs travailleurs », dit le le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross.

Au coeur du litige se dressent des intérêts économiques divergents. Les compagnies forestières québécoises et canadiennes affirment qu’elles devraient avoir un libre accès au marché américain. Les producteurs américains accusent le Canada d’offrir des avantages économiques déloyaux aux compagnies canadiennes.

L’art de faire pression dans des négociations

L’analyste Paul Quinn, de RBC Marchés des capitaux, estime que les États-Unis de Donald Trump se montre fermes afin d’inciter le Canada à accepter une entente avant le début des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain, prévues en août.

Les droits antidumping sont une façon de faire peur aux Canadiens et d’essayer de les forcer à faire avancer les choses, selon lui.

Dans ce souque à la corde continental, des milliers d’emplois au Canada sont dans un équilibre précaire.

Des milliers d’Américains risquent aussi maintenant de ne plus avoir les moyens d’acheter une maison, car les prix du bois de construction ont déjà augmenté de 30 % depuis six mois. Cela entraîne dans certains cas une hausse de 4000 $ à 8000 $ par maison, selon le modèle.

Les provinces produisant le plus de bois d’oeuvre

Le Canada a produit environ 5 813 400 mètres cubes de bois d’œuvre en janvier 2017, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

Les principales provinces produisant du bois d’œuvre sont la Colombie-Britannique (au moins 2 606 000 mètres cubes en janvier 2017), le Québec (1 467 300 mètres cubes), l’Alberta (798 800 mètres cubes) et l’Ontario (476 400 mètres cubes).

La majorité du bois d’œuvre canadien (90 %) est coupé dans les forêts publiques. Aux États-Unis, c’est le contraire, le bois d’oeuvre provient en grande partie de terres privées. © Statistique Canada – Radio-Canada

Le saviez-vous?

– En mai, la part du Canada dans le marché américain du bois d’œuvre était de 27 %, par rapport à 31 % un an plus tôt, d’après les rapports mensuels du gouvernement fédéral.

– Ce recul de la part de marché représente une perte en exportations de 165 millions de dollars pour le mois, notamment de 105 millions de dollars pour la Colombie-Britannique et de 18 millions de dollars pour le Québec.

– Le Conference Board du Canada indiquait il y a quelques jours que les droits compensateurs américains coûteraient 1,7 milliard en un an aux producteurs canadiens et se traduiraient par une réduction de 2200 emplois.