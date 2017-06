Palbinder Kaur Shergill, première juge au Canada à porter le turban

Un sentiment de fierté monte ces jours-ci au sein de la communauté sikhe au Canada et se répercute aussi en Inde depuis l’assermentation de Palbinder Kaur Shergill en tant que première juge sikhe au Canada à porter le turban.

Madame la juge Palbinder Kaur Shergill siégera à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster, une trentaine de kilomètres à l’est de Vancouver.

L’annonce de cette nomination a été faite vendredi dernier par la ministre fédérale de la Justice, Jody-Wilson Raybould.

D’autres juges

Il y a eu d’autres juges sikhs dans l’histoire canadienne, notamment le procureur général de Colombie-Britannique, l’honorable Wally Oppal. Mais selon le World Sihh Organization du Canada, cette nomination est vraiment particulière.

« It’s especially inspiring given that she’s a woman and mostly the turban is associated with Sikh men. »

(Trad. : Cette nomination ouvre une nouvelle avenue en ce sens que le turban est surtout associé aux hommes sikhs. »

Balpreet Singh, World Sihh Organization du Canada