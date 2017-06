Pourquoi les professionnels canadiens sont-ils parmi les plus heureux au monde?

D’après un sondage de Robert Half, les Canadiens sont dans le peloton de tête des employés qui sont non seulement heureux au travail, mais aussi fiers à l’égard de leur organisation. Le sondage épluche aussi les secrets de ces travailleurs et des entreprises qui les emploient.

États-Unis, Allemagne et Pays-Bas : creuset de bonheur pour les travailleurs!

Pour la réalisation de ce sondage, le cabinet de dotation en personnels, Robert Half, mentionne s’être entouré « d’éminents spécialistes » en bonheur et en bien-être.

Ensemble, ils ont évalué le bonheur de plus de 23 000 professionnels actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Sur 8 pays étudiés dans ces régions géographiques, le Canada se classe au 5e rang.

Selon le sondage, les travailleurs sont plus heureux aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Les pays avec le plus bas niveau de bonheur pour les travailleurs sont : la France, la Belgique et le Royaume-Uni.

Curieusement, en ce qui concerne le niveau d’intérêt au travail, la France est classée 5e, avant le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, tandis que l’Allemagne se hisse au sommet, suivie directement par les Pays-Bas et les États-Unis.

Pour ce qui est du faible niveau de stress au travail, le Canada occupe le 6e rang, devant la France et l’Allemagne.

Une femme heureuse au travail © iStock

Intérêt et stress des employés selon les pays

Rang Niveau d’intérêt au travail Faible niveau de stress 1 Allemagne Pays-Bas 2 Pays-Bas Australie 3 États-Unis Royaume-Uni 4 Belgique États-Unis 5 France Belgique 6 Canada Canada 7 Royaume-Uni France 8 Australie Allemagne

Les deux tiers des employés interrogés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie sont généralement heureux au travail.

Les employés aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne se classent les premiers pour ce qui est du bonheur au travail.

Les professionnels allemands sont les travailleurs qui manifestent le plus d’intérêt pour leur travail; les Néerlandais sont ceux qui ont le moins de stress.

La fierté à l’égard de son organisation est le premier facteur de bonheur des employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que le sentiment d’être traité avec équité et respect est le premier facteur de bonheur des employés en France, en Belgique et en Allemagne.

Des employés heureux seraient plus productifs. © IS / iStock

Comprendre la notion de bien-être au travail

Parmi les facteurs mis en avant dans cette étude, la fierté à l’égard de l’organisation, le sentiment d’être apprécié et d’être traité avec équité et respect.

Ces facteurs varient selon les pays et laissent percevoir de réelles différences selon qu’on se trouve au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni où les travailleurs démontrent une grande fierté à l’égard de leurs organisations, tout comme ils affirment le sentiment d’être appréciés et traités avec équité et respect.

Parallèlement, en Belgique, en Allemagne et en Australie, le premier facteur de bonheur chez les travailleurs est le sentiment d’être traité avec équité et respect, alors qu’aux Pays-Bas, le facteur le plus important est le sentiment d’accomplissement.

« Les employés heureux sont au cœur des organisations prospères; ils sont mobilisés et motivés et forment en fin de compte la base d’un milieu de travail plus innovateur et productif. Les gestionnaires peuvent améliorer le niveau de bonheur dans leur entreprise en soulignant fréquemment l’apport des employés et en s’assurant que ceux-ci comprennent bien le rôle qu’ils jouent dans la réalisation des objectifs généraux de l’entreprise ». – Greg Scileppi, président, activités internationales de dotation en personnel, Robert Half.

Une femme heureuse au travail © iStock

Quelques grandes tendances sur une échelle de 0 à 1000 ou la valeur 1000 représentent le niveau le plus heureux :

pays Pointage Moyenne 68,1 États-Unis 71,8 Allemagne 71,2 Pays-Bas 69,9 Australie 67,9 Canada 67,8 Royaume-Uni 67,2 Belgique 65,2 France 63,8

RCI avec CNW et Robert Half