Punaises de lit : propriétaires et locataires se rejettent la responsabilité!

Les mois de juin et juillet sont souvent propices aux déménagements au Canada. À l’occasion, certains locataires qui changent de logement se débarrassent de quelques effets personnels dont ils ne se servent plus, dont des matelas, des fauteuils, des lits et d’autres meubles. L’Association des propriétaires du Québec met en garde contre les dangers de ramasser de tels équipements qui peuvent être porteurs de punaises.

Martin Messier, Président Association des propriétaires du Québec © Association des propriétaires du Québec

Des bestioles difficiles à éradiquer

En cette période de déménagement, les propriétaires de logement sont quelque peu fébriles, tourmentés par la crainte de voir leurs logements être infestés par des punaises de lit.

Il s’agit de petites bestioles qui se multiplient, qui se répandent, qui se dispersent rapidement dans le logement et qui sont difficiles à repérer et à éradiquer.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, Martin Messier, le président de l’Association des propriétaires du Québec, met en garde les locataires contre toute tentative de collecter les objets abandonnés sur les trottoirs, au risque d’aggraver un phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans la province.

« La présence de punaises est la conséquence des comportements des locataires et de leurs agissements […] Et la période des déménagements va aggraver le problème : les locataires abandonnent des matelas, des fauteuils infestés de punaises et d’autres locataires les récupèrent pour leur salon. Et voilà un autre immeuble à décontaminer! »

Les déménagements sont une source de propagation des punaises de lit. © PC / PC/Graham Hughes

« Avant d’accuser les propriétaires posons-nous la question : qui amène les punaises? »

Martin Messier estime que les locataires doivent souvent procéder à une autocritique, avant de lancer un doigt accusateur vers les propriétaires qu’ils ont tendance à considérer comme étant les véritables responsables de l’infestation des logements.

Selon lui, la solution doit être trouvée en suivant une approche concertée.

« Il est d’une importance prédominante que, dans la situation envenimée des punaises, les propriétaires et les locataires essaient de pallier cette situation, surtout que la sensibilisation des locataires peut demeurer laborieuse. Les propriétaires sont souvent aux prises avec des situations où les locataires ne déclarent pas la présence de punaises par peur d’avouer qu’ils ont des punaises, certains refusent de collaborer en interdisant l’accès au logement infesté de punaises. Et évidement, la propagation s’étend tellement vite que c’est l’immeuble au complet qui est touché. »

Un locataire d’un immeuble à appartements de Saskatoon montre ses morsures de punaises de lit. © fourni par le locataire

Quelques conseils pour se débarrasser des punaises de lit :

Si vous découvrez des punaises et que vous êtes locataire, avertissez immédiatement votre propriétaire. Ce dernier a la responsabilité de faire appel rapidement à des gestionnaires de parasites qualifiés;

Ne tentez pas de régler le problème vous-même. N’utilisez pas d’insecticides vendus dans les commerces. Ceux-ci nuisent aux efforts d’un exterminateur compétent et peuvent être dangereux pour votre santé et celle de vos enfants;

Il est important de maintenir le logement propre et désencombré;

Louez des machines à vapeur pour nettoyer meubles, divans, lits, bases de lit, sommiers. Le sommier est le terrain de jeu des punaises. Elles se cachent aussi dans les interrupteurs et les plaques électriques;

Videz les tiroirs des commodes et les placards, et mettez les vêtements à la sécheuse au cycle le plus chaud durant au moins 30 minutes. Faites de même avec la literie (draps, couvre-matelas, couverture, couvre-lits), afin de tuer les punaises et leurs œufs;

N’étendez ni vêtements ni literie dans la buanderie avant de les avoir mis à la sécheuse, mettez ensuite le tout dans des sacs de plastique et scellez-les jusqu’à la disparition de l’infestation.

L’hiver, placez les sacs à l’extérieur pendant deux jours ou plus. Vous pouvez faire de même avec votre matelas. Le froid tue les punaises.

Passez l’aspirateur partout, même sur les matelas et les divans. Fermez le sac de l’aspirateur hermétiquement et jetez-le aux ordures à l’extérieur de la maison.

Ne vous débarrassez pas de vos meubles, sauf si l’exterminateur vous le conseille. Il ne faut pas se procurer de nouveaux meubles avant que l’extermination soit terminée.

RCI avec Radio-Canada et l’Association des propriétaires du Québec