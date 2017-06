Retour partiel du décret migratoire de Trump : à quoi s’attendre au Canada?

La Cour suprême des États-Unis vient d’offrir une victoire politique à Donald Trump, en remettant partiellement en vigueur son décret anti-immigration très controversé.

La Cour a accepté d’entendre l’appel de Donald Trump sur son décret migratoire et lève donc une injonction qui pesait contre ce décret, le remettant ainsi partiellement en vigueur.

Cela veut dire qu’en attendant l’examen du décret à l’automne, plusieurs restrictions aux voyageurs issus de six pays à majorité musulmane pourront être appliquées.

Il touche les ressortissants de la Syrie, de la Libye, de l’Iran, du Soudan, de la Somalie et du Yémen.

Aide-mémoire…

– Fin janvier, la première version de ce décret, par lequel Donald Trump voulait fermer temporairement les frontières américaines à tous les réfugiés et aux citoyens de sept pays majoritairement musulmans, avait provoqué une onde de choc dans le monde et un chaos dans les aéroports américains.

– Son application avait été suspendue en février par un juge fédéral de Seattle. La seconde version du décret – ramenée à six pays sans l’Irak – avait elle aussi été bloquée en Justice.