X-Telia, un nouveau réseau québécois dédié à l’Internet des objets

« Dans l’Internet que l’on connaît, il y a habituellement un être humain à un bout au moins de la conversation. Le courriel permet de rejoindre des personnes. L’Internet des objets, comme son nom l’indique, connecte des objets. Par exemple, un capteur qui serait dans le fond d’un champ et qui mesurerait l’humidité dans le sol et qui enverrait, sans fil, ces données à un serveur, quelque part. Ainsi, quelqu’un pourrait se servir de ces données pour prendre des décisions sur la façon d’exploiter le champ. Alors, dans ce cas-ci, l’Internet des objets, c’est le capteur dans le champ qui parle à un serveur par Internet, sans l’intervention d’une personne dans le processus. »

Eric Bourbeau, fondateur et président de X-TELIA.

L’entreprise X-Telia lance un nouveau réseau québécois entièrement consacré aux objets connectés.

Ce premier réseau conçu spécifiquement pour l’Internet des objets au Québec offre les infrastructures au développement des industries nécessitant une connectivité de longue portée hautement sécurisée, peu énergivore et peu coûteuse dans des domaines aussi variés que le suivi des actifs fixes ou mobiles, le contrôle de l’éclairage (rues et bâtiments), la gestion des eaux, la santé et l’environnement.

« Notre objectif premier est de doter le Québec d’un nouveau réseau de télécommunications de classe mondiale qui permettra aux villes et aux industries de prendre part à la révolution de l’Internet des objets.»

À l’heure actuelle, le réseau X-TELIA dessert une bonne partie de la région de Montréal, soit une population de plus d’un million de personnes. L’entreprise compte déployer son réseau sur l’ensemble du territoire québécois d’ici peu, avant de l’étendre dans d’autres provinces.

« Les analystes partout au monde s’entendent pour dire que d’ici 2025, il y aura environ 50 milliards d’objets connectés sur la planète. Avec X-Telia, nous voulons que le Québec ait sa juste part là-dedans ».

