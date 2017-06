1er juillet 1923 – Jour de l’humiliation … jusqu’en 1946

Le Canada fête son 150e anniversaire de création le 1er juillet.

Mais pour plusieurs citoyens canadiens d’origine chinoise, le 1er juillet porte un autre nom : « Jour de l’humiliation ».

Rappel historique

Le 1er juillet 1923, la Loi de l’immigration chinoise, également tristement connue sous l’appellation « Loi sur l’exclusion des Chinois », entrait en vigueur au Canada.

Pendant 24 ans, cette décision inique du parlement canadien bloque l’arrivée de pratiquement tous les immigrants chinois au pays.

Ce n’est qu’en 1946 que la loi a été abrogée.

Une histoire parmi plusieurs

Le père de Fred Lee a immigré au Canada avant que soit adoptée la loi. Il a laissé en Chine femme et enfant dans le but de travailler et de faire vivre sa petite famille. Puis, elle l’a rejoint. Fred n’avait que 1 an à l’époque.

Après la mise en place de la Loi de l’immigration chinoise, M. Lee est retourné en Chine, histoire de voir son épouse et son enfant. De retour au travail au Canada, les dispositions légales interdisaient la venue de sa famille.

Il lui a fallu 18 ans pour y arriver.

La terrible Head Tax

Avant 1923, le gouvernement canadien imposait une taxe d’entrée de 50 $ à tout immigrant chinois. Ces 50 $ sont rapidement devenus 500 $.

En 1923, le gouvernement canadien de William Lyon Mackenzie King avait amassé 33 millions de dollars en « head Tax ».

Le travail au Canada

C’est la construction du chemin de fer canadien – Canadian Pacific – très énergivore en main d’œuvre, qui a poussé le Canada à faire venir des travailleurs chinois.

À l’époque, la pauvreté et les désastres, naturels comme civils, poussaient les Chinois vers l’immigration.

Racisme, stéréotypes

«The Chinese were deemed as the yellow menace in a lot of Hollywood films, and trade unions considered Chinese labourers a threat. » (Trad. : On disait des Chinois qu’ils étaient le péril jaune, notamment dans plusieurs films hollywoodiens. De plus, le mouvement syndical dans son ensemble considérait les travailleurs chinois comme étant une menace.) Albert Lee, historien de Halifax en Nouvelle-Écosse

Une autre page d’histoire canadienne, un devoir de mémoire en ce 150e.

Pour en savoir plus

Loi de l’Immigration chinoise, 1923

Le 22 juin 2006, le premier ministre canadien d’alors, Stephen Harper, présente les excuses officielles du Canada.

